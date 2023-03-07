狂嗑蔬果！她突「急性腎衰竭」全身水腫　醫揪「1習慣」：補過頭

▲女子平日常吃生菜沙拉養生。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

圖文／CTWANT

一名50歲女性沒有內科病史，非常重視養生，某天突然出現頭暈、全身水腫現象，急忙就醫。醫師經過詳細檢查，初步判定患者為急性腎衰竭合併高血鈣，經大量輸液及利尿劑治療後轉入病房。經詢問生活習慣，醫生發現患者每天大量補充保健食品，造成鈣質攝取過量，才會引發高血鈣和代謝性鹼中毒。

中國醫藥大學新竹附設醫院腎臟科醫師林旻皞表示，該名婦人就醫時血壓高達170/104（mmHg），血中肌酸酐5.47（mg/dl），比正常人約1（mg/dl）高出許多，血鈣指數則高達15.1（mg/dl），正常值約8至10.5（mg/dl），初步判定為急性腎衰竭合併高血鈣，經大量輸液及利尿劑治療後轉入病房。

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醫師提到，該患者非常自律，每天吃不到2餐，飲食內容以大量蔬果為主，不太吃肉，再加上額外補充鈣和鎂及維生素D，造成鈣質攝取過量，引發腎鈣化及產生腎結石。

住院過程中除了持續降低血鈣的治療，也密集追蹤腎功能及鈣離子，並安排腎臟超音波檢查，排除其他引發腎臟衰竭的病因，最後診斷為乳鹼症候群（Milk-Akali Syndrome），就是攝取過多的鈣和可吸收的鹼，引發高血鈣和代謝性鹼中毒，如果不治療，最嚴重可能導致腎功能衰竭及死亡。

▲女子習慣額外再補充鈣，沒想到造成血中含鈣量過高，引發腎鈣化。（圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供）

林旻皞表示，補充鈣質可先從飲食著手，根據衛福部資料，日常飲食例如黃豆製品，白菜、空心菜，花椰菜等都有一定含量的鈣，吸收率也高，其中白花椰菜吸收率是乳製品的2倍，健康民眾如果真的要從保健食品補充鈣質，建議攝取量為每日1000毫克，大約每天2-3片鈣片（400毫克／片），更重要的是切勿超過每日上限2500毫克，以免補過頭反而對身體造成危害。

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