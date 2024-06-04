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中台灣百億賭王納「新聞圈大咖」於麾下　親戚竟是檢察長

陳政谷長年經營博弈網站，成為國內簽賭龍頭，去年中差點潛逃出境，幸好在機場被攔截，訊後以1千萬元交保。

▲陳政谷長年經營博弈網站，成為國內簽賭龍頭，去年中差點潛逃出境，幸好在機場被攔截，訊後以1千萬元交保。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

近年轉趨低調的陳政谷，透過手下成立多家公司隱匿賭金，疑藉假交易漂白犯罪所得，包括曾任TVBS南投駐地的資深記者史鎮康，17年前他因主導拍攝「黑幫周政保亮槍錄影帶」引起社會騷動，不但遭搜索、約談，還連累電視台主管下台，他退出媒體圈後，竟被陳吸收為得力大將。

史鎮康進入TVBS超過10年，後來擔任南投駐地記者，他為人豪爽，擔任記者前，曾在一家傳播公司負責攝影工作，由於頭腦靈活，加上他為人圓融，工作敬業，新聞跑得嚇嚇叫，例如桃芝颱風發生時，他驅車前往南投縣水里鄉採訪，當時狂風暴雨，他的座車被土石流淹沒，幸好他及時跳開才逃過一劫。

前TVBS記者史鎮康（圖）遭吸收成為陳政谷得力左右手，因涉嫌洗錢及賭博遭收押禁見。（翻攝史鎮康臉書）

▲前TVBS記者史鎮康（圖）遭吸收成為陳政谷得力左右手，因涉嫌洗錢及賭博遭收押禁見。

最讓人津津樂道的是，2005年7月，台中警方攻堅逮捕綽號小黑的十大槍擊要犯張錫銘時，時任刑事局長侯友宜也親自南下坐陣指揮，動用125名特勤菁英攻堅執行獵龍專案，並首度動用警用裝甲運兵車破門掩護，當時TVBS全程獨家拍到攻堅畫面，讓當地一堆記者被長官電得慘兮兮，中部新聞圈即盛傳是史鎮康以自己的人脈，得到獨家訊息後，再轉向自家台中記者透露，但事後他本人極力否認。

外界不知，史鎮康的岳丈是前雲林縣議會議長歐明憲，他的連襟也是某位現任檢察長，如今，史憑著豐沛的黑白二道人脈，成為博弈集團的核心人物，與陳政谷以「老闆」及「阿康」相稱，只要陳政谷遇到疑難雜症，多會詢問史的意見，且由史掛名成立成固投資公司，資本額2,230萬元也疑由陳所出。

詭異的是，史鎮康上月中突然行蹤成謎，5月底才在律師陪同下到案說明，加上成固公司從2020年成立至今，主業是不動產投資，卻僅有一件建照申請案，究竟公司如何營運？有無協助天下賭站洗錢？專案小組正全面清查。

全案起因台中地檢署指揮台中市刑警大隊協助偵辦陳政谷博弈集團，去年間因搜索機房據點前一天，居然人去樓空，加上要拘提的嫌犯也鳥獸散集體出國搞失蹤，中檢因此懷疑有「內鬼」，歷經數月偵查才鎖定時任台中市刑警大隊長的林明佐因中了美人計才通風報信。

偵辦這起案件的檢察官張時嘉，司法官學院第49期結業，打詐成績亮眼，曾破獲多明尼加、蒙特內哥羅等多起跨國詐騙機房案，尤其近日他甫獲「國際檢察官協會」傑出檢察官獎殊榮，成為台灣第4位得獎的檢察官，9月將赴亞塞拜然公開受獎，除了再度打響台灣執法名號，更能攜手國際一起打詐及反洗錢，不讓博弈業者或詐騙集團逍遙法外。


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