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3個月騙4600萬！美女投顧照片曝光　1招讓工程師卸下心防

詐騙集團冒用美女頭像，扮投顧老師「許嘉芸」，對阿里進行詐騙。

▲詐騙集團冒用美女頭像，扮投顧老師「許嘉芸」，對阿里進行詐騙。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

工程師阿里（化名）誤加入LINE詐騙投資群組，遭騙4600多萬元，過程中詐騙集團除了看準阿里不懂股票投資流程，還利用假美女大頭照，對阿里噓寒問暖，讓他完全卸下心防。面對記者採訪，阿里懊悔說：當時自己完全相信她，不論她說什麼，都不會有質疑，會照著做，現在想想實在好愚蠢。

個性單純善良、沒交過女友的阿里對記者說，去年9月，當時一個陌生LINE帳號邀他加入一個名為「許嘉芸」（ID：yn183）的投顧老師帳號，他剛好想了解投資，不疑有他便順勢加入。

一開始「許嘉芸」每天只會分享股市資訊、會員獲利截圖等「公事」給他，但沒多久，許女開始頻繁地噓寒問暖，甚至分享自己的生活情況。「許女的『人設』就是很忙，白天看盤，晚上上課，真要說起來，我們起初互動時間不算多，但她看我後來有意加入投資，才對我愈來愈熱絡。」

阿里說，許女經常問他，吃飽了嗎？今天過的還好嗎？而許女也會常常傳一些自己在工作、吃飯時的照片。但奇怪的是，許女從來沒有拍過自己的頭像，阿里後來也跟記者坦言，除了LINE大頭照外，確實不知道許女的背景，包括年齡、學歷等，也從未想過要求視訊確認身分。

「聊了幾天後，我開始完全信任她。」阿里情緒低落地說，投資過程中，自己一度拿不出錢再投資，還跟許女討拍，說身上沒有存款了，萬一湊不到錢，她會不會很失望？許女馬上回覆，「可以一起想辦法不用擔心，別放棄這麼好的機會。」

後來，阿里想出金獲利時，詐騙集團食髓知味，要求阿里需額外支付老師代操分潤費用900萬，但阿里已經被騙到身無分文，「我跟許女說，真的沒辦法再拿900萬元出來，她竟說可以幫忙分擔一半的代操費，但剩餘的要我盡量去籌借，能借到多少是多少。現在想想覺得自己很蠢，我這輩子很難再相信人、相信這社會了。」

阿里遭詐事件簿
2022年9月：陌生客戶發LINE給阿里，邀請他加投顧老師「許嘉芸Jessi」帳號。
2022年11月：許女邀請加入群組，阿里想買股，被要求下載「全億投資股份有限公司」APP。快速獲利。
2022年11月底：阿里投入積蓄共千萬元，每次匯款時都被要求匯入不同帳戶，並告訴行員款項是買賣名錶、骨董。
2022年12月：老師宣稱有管道申購達發科技股票，之後告知阿里抽中138張新股，扣掉帳戶內餘額，仍要再補約3千萬元的資金缺口，阿里抵押房子並和親友借貸。
2023年1月13日：想出金被要求支付15%分潤費用約900萬元，阿里告知無法籌措這麼大的金額，最後匯出400萬元。
2023年1月14日：許女不讀不回訊息。
2023年1月16日：繼續申請出金，被要求另交付1%風險保證金約100萬元，匯出後又被要求付3%所得稅才能出金。阿里發現不對勁，報警。
2023年2月初：持續要求付3%所得稅。但此時投資群組成員陸續退出，許女與老師人間蒸發，全億APP也下架。

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