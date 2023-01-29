注意看！這些男人太狠了　2022政壇五大帥哥一次看

記者江采蓁／綜合報導

2022九合一大選落幕，除了候選人的政見備受關注外，候選人的顏值也成為一大亮點，不但有前男團肌肉帥哥，還有撞臉明星吳尊、高橋一生的高挑型男，《ETtoday新聞雲》整理了本次選舉的五大政壇公認的帥哥，帶您回顧2022精彩的選舉年。

一、李宜柏／無黨籍台北市南港區成福里里長參選人

李宜柏曾是從《模范棒棒堂》出身的歌手與主持人，也是男團「TOP1男子漢」一員，外型陽光帥氣的他還擁有一身健壯的肌肉，被封為本次參選「最帥里長」。他也曾提到決定參選的原因，他表示，「是因為媽媽跟大舅舅的關係，他們覺得我是個很熱心的人，又有媒體的基底。從小在南港社區生活也有一定的了解。所以跟我說有這個機會要我嘗試看看。」

▲無黨籍台北市南港區成福里里長參選人李宜柏。（圖／翻攝自李宜柏臉書）

二、吳崢／無黨籍第三選區（松山、信義）台北市議員參選人

吳崢因曾在太陽花學運中擔任媒體組組長而為人所知，曾任立委林昶佐之助理、時代力量發言人、台北市議員林亮君特別助理，從政經驗豐富。他2018年參選臺北市第七選舉區臺北市議員，以540票的些微差距落敗；2022年再度參選台北市第七選區台北市議員，仍以396票之差落敗，可說是「松信區最大遺珠」，他於2019年11月8日，在個人臉書發出聲明宣布退出時代力量後，就一直以無黨籍身分參政。他俊俏的外型曾被封為「學運界吳尊」，清俊的神情更有人說像日本男明星高橋一生。

▲台北市第七選區議員參選人吳崢。（圖／翻攝自吳崢臉書）

三、吳達偉／民眾黨新北市議員參選人

吳達偉為台大機械工程系畢業，原為工程師，曾服務於廣達與華碩，他也曾是PTT表特板前板主、被封為「Z9神龍」、「Z9大神」，也曾任新竹市長高虹安國會辦公室主任。他於萬聖節扮演動漫《鬼滅之刃》裡面角色嘴平伊之助，隱隱約約露出結實的六塊肌，引起大批網友讚嘆。

▲民眾黨新北市議員參選人吳達偉。（圖／翻攝自吳達偉臉書）

▲吳達偉扮演動漫《鬼滅之刃》之中角色。（圖／翻攝自吳達偉臉書）

四、吳怡農／台北市第選區（中山、北松山）立委補選參選人

吳怡農從2020年時和現任台北市長蔣萬安的「雙帥對決」爆紅，擁有壯碩身材和俊俏外表，吸引大量「農夫」、「農婦」，雖2020年立委選舉和2023立委補選皆以些微差距惜敗，但仍累積超高聲量。值得關注的是，除了吸睛的外表，他2022年10月還獲選時代雜誌次世代百大人物的未來領導者。

▲台北市第三選區立委補選參選人吳怡農。（圖／翻攝自吳怡農臉書）

五、蔣萬安／台北市長

曾經的立法院男神蔣萬安出征台北市長選戰順利當選，高學歷、高顏值加上「三寶爸」的親切形象，讓他廣受婆媽粉絲的愛戴，成功收復國民黨失守八年的首都。

▲台北市長蔣萬安。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）