阿北愛犯NO.1罪名曝！　高齡犯罪近7萬人判有罪...「下流老人」現危機

▲台灣從2022到2027年將步入「超高齡社會」，這也讓長者犯罪與被害社會問題逐漸浮現。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

根據國發會人口推估報告指出，台灣從2022到2027年將步入「超高齡社會」，這也讓長者犯罪與被害社會問題逐漸浮現，根據地檢署近10年偵結人數，65歲以上高齡者36萬8983人，占全部偵結人數6.2%，女性人數增幅高於男性，高齡犯罪現象恐陷「下流老人」危機，而高齡有罪男性又以公共危險罪占最多，賭博罪其次。

全國地檢署從2012年統計至2022年6月，對高齡者偵查終結起訴共10萬8152人，起訴前5大罪名排序，第1名為公共危險罪2萬8271人、傷害罪2萬674人、竊盜罪1萬4128人、賭博罪1萬2097人及偽造文書印文罪2990人。

▼10萬8152名高齡者被起訴，排行第1名為公共危險罪。（圖／翻攝自法務部）

近10年男性高齡者有罪5萬4606人，以公共危險罪2萬1024人最多，賭博罪6934人次之，竊盜罪6627人再次之；女性高齡有罪者1萬2820人，以賭博罪3311人最多，竊盜罪3228人居次，傷害罪1339人、公共危險罪1209人分居3、4名，兩性前5大罪名中有4項相同，僅有高齡男性多了毒品危害防制條例，而高齡女性則多了妨害名譽及信用罪。

▼男性高齡者5萬4606人被判有罪，公共危險罪則占2萬1024名。（圖／翻攝自法務部）

全台地檢署指出，10年來高齡有罪者平均年齡70.0歲，兩性歲數相當，兩性前5大罪名中，男性以賭博罪平均年齡 70.9歲最高，違反毒品危害防制條例67.7歲較年輕；女性則以妨害名譽及信用罪70.8歲最高，公共危險罪68.8歲較年輕。

近10年統計下來，各地檢署也發現隨著高齡化社會到來，老年犯罪人數趨於增加，兩性觸犯罪名也有所變化，尤其是竊盜罪占比均有上升趨勢，而高齡有罪者也因經濟困難而未聲請易科罰金或易服社勞的比率相對較高。