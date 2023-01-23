　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

東北季風狂吹！燒金紙恐引火警　春節祭祖切記4要點　

▲消防局呼籲民眾春節祭祖拜拜燒金紙要注意。（圖／ETtoday資料圖 消防局提供）

▲去年冬至和美曾發生疑拜地基主燒金紙，結果燒到鄰居住家還爆炸，2人送醫。（圖／ETtoday資料圖）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣去年彰化市及和美鎮曾發生在敬神祭祖過程中，因燒金紙引起火災，尤其春節期間，民眾祭祖拜拜時更是經常燃燒金紙，為避免火災導致人員傷亡，消防局提出4要點，呼籲民眾注意燒金紙選擇空曠處，燃燒後務必用水撲滅，更應切記風速過大時不可以焚燒，以減少火災發生及財產損失。

消防局表示，民眾於辦理節慶祭祀如有燃燒金紙時，除了減少燃燒金紙及燃放鞭炮外，更應選擇空曠地點，以避免遭受祝融之災，保護全家人平安。

▲消防局呼籲民眾春節祭祖拜拜燒金紙要注意。（圖／ETtoday資料圖 消防局提供）

▲燒金紙燒民宅火勢猛烈，連騎樓機車都被燒得只剩下鐵架。（圖／ETtoday資料照）

除此之外，民眾應以誠心代替燒金、以鞭炮電子音效聲取代燃放；必須使用專用金爐及選擇空曠處、遠離易燃物(如回收物、乾的雜草等)或瓦斯桶，避免金紙飛散引燃周邊可燃物，風速過大時不可以焚燒。

消防局強調，若要燒金紙時，周圍請備水桶或滅火器，若金紙飄散時得進行初期滅火，防止擴大延燒。確認餘燼撲滅：燃燒金紙的過程中應隨時有人看守，確認餘燼熄滅不再復燃後才可離開。

消防局也提醒民眾，如果真的因飛火造成延燒，請不要驚慌，立即大聲呼喊：「失火了、失火了、失火了」，讓週遭的人知道火災發生的訊息，並撥打119向消防人員通報，若火勢不大，在確保自身安全的前提下，先試著使用滅火器或身邊水源進行初期滅火，火勢若擴大請儘快離開現場，以保障生命安全。

▲消防局呼籲民眾春節祭祖拜拜燒金紙要注意。（圖／ETtoday資料圖 消防局提供）

▲消防局呼籲民眾春節祭祖拜拜燒金紙要注意。（圖／消防局提供）

ET快訊
消防員坐路邊大吃！初一救大火「沒飯吃」　他們到場了
快訊／除夕才剛出獄！　高雄男樹上「無呼吸心跳」
北漂族返鄉「捷運人潮消失」！　車廂只剩2、3人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

東北季風狂吹！燒金紙恐引火警　春節祭祖切記4要點　

大年初一春遊台南搭公車　多元景點任你玩

災害沒有假期　春節期間南消五大搶救訓練不停歇

寒冬送暖！250份新北青農力便當　助無家者享用溫馨年夜飯

兔吉利來！新北好茶點亮新春　推薦遊茶莊美食之旅

侯友宜赴板橋慈惠宮、接雲寺參拜　民藝大街年節氣氛濃厚

菩薩眼前就是精華地　彰化市開化寺穩坐20年地王　

足感心！彰警人潮聚集點設機動派出所　走春拜年超心安

彰化爆H5N1禽流感　撲殺6萬多隻鵪鶉清場消毒

兔年新春初一　雲林縣長張麗善祈福發福袋民眾排隊合影

新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

酒駕女國道自撞釀2死9傷　被問「喝多少」低頭沉默

快訊／初一清晨國道嚴重火燒車！　5車追撞「統聯撞轎車」燃燒封閉

聽力超好！超速聽見喀嚓聲　「兔耳男」怒砸爛測速照相機

橘貓爬神桌「偷喝貔貅水」　媽無奈：不夠才喝自己的

東北季風狂吹！燒金紙恐引火警　春節祭祖切記4要點　

大年初一春遊台南搭公車　多元景點任你玩

災害沒有假期　春節期間南消五大搶救訓練不停歇

寒冬送暖！250份新北青農力便當　助無家者享用溫馨年夜飯

兔吉利來！新北好茶點亮新春　推薦遊茶莊美食之旅

侯友宜赴板橋慈惠宮、接雲寺參拜　民藝大街年節氣氛濃厚

菩薩眼前就是精華地　彰化市開化寺穩坐20年地王　

足感心！彰警人潮聚集點設機動派出所　走春拜年超心安

彰化爆H5N1禽流感　撲殺6萬多隻鵪鶉清場消毒

兔年新春初一　雲林縣長張麗善祈福發福袋民眾排隊合影

初三大凶之日！勿早起、恩愛　「7禁忌」碰不得

你也是心軟人嗎？新的一年練習「拒絕做爛好人」守住自己的能力範圍

2022台籃10大事件回顧　NBA洋將大舉進攻職籃殿堂

阿公送新衣他竟「滿臉愁容」！4.3萬人一看笑翻：過20歲要穿得成熟

2023年「台灣入門電動車」新選擇！本土納智捷、韓系雙龍新車搶市

2022台籃10大事件回顧　霍華德降臨全台魔獸狂潮引爆

噁男苦追OL不成！公司門口灑放合成照　妹子撿起一看大崩潰

最夯台式小吃、最高訂單金額大公開！外送平台曝光「10件小秘密」

幫80歲媽借廁所遭嗆「路邊上就好！」他怒控中部動物園：真的爛爆

東北季風狂吹！燒金紙恐引火警　春節祭祖切記4要點　

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

地方熱門新聞

獨／上萬移工「除夕炸裂2小時」放煙火

新港奉天宮搶頭香！滑壘哥衝門縫奪第一

大年初一春遊台南搭公車

燒金紙恐引火警　春節祭祖切記4要點

即／鎮瀾宮頭香是大甲粉腸哥　3度蟬聯

白沙屯拱天宮四季籤出爐！新春運勢一次看

春節期間南消五大搶救訓練不停歇

睽違2年人潮爆發　西螺福興宮湧25萬信眾祈福搶頭香

湧蓮寺抽出國運籤「貴人一指笑顏開」

彰警人潮聚集點設機動派出所

2022最紅廖老大！霸網222天後突宣布退出直播

初一爆流感　彰化撲殺6萬多隻鵪鶉

侯友宜赴板橋慈惠宮、接雲寺參拜

菩薩眼前就是精華地　彰化市開化寺穩坐20年地王

更多熱門

相關新聞

北漂族返鄉捷運人潮消失！車廂內只剩2、3人

北漂族返鄉捷運人潮消失！車廂內只剩2、3人

隨著北漂族返鄉過年，台北街頭變得相當冷清。家住南港的一名男子22日分享捷運板南線的照片，月台與車廂內空蕩蕩的照片，讓他直呼「少了北漂，捷運就是這樣」。

春節期間南消五大搶救訓練不停歇

春節期間南消五大搶救訓練不停歇

金門連棟住宅起火！警消6車20人灌救

金門連棟住宅起火！警消6車20人灌救

即／初一不平靜　台中暗夜惡火沖天

即／初一不平靜　台中暗夜惡火沖天

消防員初一救火沒飯吃！行動餐車出動了

消防員初一救火沒飯吃！行動餐車出動了

關鍵字：

燒金紙火警祭祖春節

讀者迴響

熱門新聞

即／加州「小台北」爆槍擊　至少10死10傷

速度與激情！賽車道旁「活春宮」擋不住

即／除夕才剛出獄！男樹上無呼吸心跳

國道連環撞2死　酒駕女認了「圍爐喝沙瓦」

低溫剩4度！一表掌握「春節連假天氣」

初二7大巨雷禁忌！不能洗衣、掃地

死法最慘的嬪妃！被製成「人骨琵琶」

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

Joeman資產進全台前1％！靠1句幹話致富

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

消防員初一救火沒飯吃！行動餐車出動了

口罩兇妹合照鋼鐵人萬人朝聖　IG帳號曝光

全聯線上福箱「百萬現金得主」出爐

初一大樂透1.1億一注獨得　財神爺親臨台南

兔年12生肖運勢曝！3生肖「壞運一路到底」

更多

最夯影音

更多
新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一

新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一
統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面