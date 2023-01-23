東北季風狂吹！燒金紙恐引火警　春節祭祖切記4要點　

▲去年冬至和美曾發生疑拜地基主燒金紙，結果燒到鄰居住家還爆炸，2人送醫。（圖／ETtoday資料圖）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣去年彰化市及和美鎮曾發生在敬神祭祖過程中，因燒金紙引起火災，尤其春節期間，民眾祭祖拜拜時更是經常燃燒金紙，為避免火災導致人員傷亡，消防局提出4要點，呼籲民眾注意燒金紙選擇空曠處，燃燒後務必用水撲滅，更應切記風速過大時不可以焚燒，以減少火災發生及財產損失。

消防局表示，民眾於辦理節慶祭祀如有燃燒金紙時，除了減少燃燒金紙及燃放鞭炮外，更應選擇空曠地點，以避免遭受祝融之災，保護全家人平安。

▲燒金紙燒民宅火勢猛烈，連騎樓機車都被燒得只剩下鐵架。（圖／ETtoday資料照）

除此之外，民眾應以誠心代替燒金、以鞭炮電子音效聲取代燃放；必須使用專用金爐及選擇空曠處、遠離易燃物(如回收物、乾的雜草等)或瓦斯桶，避免金紙飛散引燃周邊可燃物，風速過大時不可以焚燒。

消防局強調，若要燒金紙時，周圍請備水桶或滅火器，若金紙飄散時得進行初期滅火，防止擴大延燒。確認餘燼撲滅：燃燒金紙的過程中應隨時有人看守，確認餘燼熄滅不再復燃後才可離開。

消防局也提醒民眾，如果真的因飛火造成延燒，請不要驚慌，立即大聲呼喊：「失火了、失火了、失火了」，讓週遭的人知道火災發生的訊息，並撥打119向消防人員通報，若火勢不大，在確保自身安全的前提下，先試著使用滅火器或身邊水源進行初期滅火，火勢若擴大請儘快離開現場，以保障生命安全。

▲消防局呼籲民眾春節祭祖拜拜燒金紙要注意。（圖／消防局提供）