恐怖對話曝！求職者淪豬仔被「議價買斷」　嫌竟喊：拆完就處理掉

▲陳嫌等人之間的恐怖對話曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧、陳韻如／台北報導

22歲經營手遊公司陳姓男子等9人，為賺錢竟聯手誆騙國人赴柬埔寨打工，實則將人帶到緬甸KK園區活摘器官。刑事局國際國際刑警科成立專案小組偵破這起案件後，也曝光了犯嫌接洽時的恐怖對話，裡面竟出現，「拆完（器官）之後人就直接處理掉」，絲毫不把人命當回事，行徑相當惡劣。而士林地檢署近日偵結，依人口販運防制條例摘取他人器官未遂等罪嫌起訴陳嫌等9人。

經營手遊的陳男與胡姓國中同學為了賺取高額獲利，竟誘騙國人出國，過程中包辦護照、全身健康檢查、送機等，並同時轉告給泰國器官買家。

陳嫌2022年6月將精通英語的A女及另名想找工作的被害人B騙上鉤後，立即將人帶往檢驗所等地進行身體檢查，確認無異後，再透過楊嫌、簡嫌，轉交檢查資料給張男、蘇男，最後轉由謝姓少年（桃園少年法庭審理）、綽號「阿收」男子（另行偵辦中）聯繫、接洽泰國摘取器官買家。

陳等人將人命當作「豬仔」喊價，甚至將人帶到中壢夢幻公園驗貨決定價格，袁男、楊男原談「送1人出境可得200萬元」最後A女被以170萬成交，B男則以200萬元成交。

兩名被害人被送出國後察覺有異，A女先向駐緬甸台北經濟文化辦事處求救，辦事處劉秘書通知其母親，母親拿到袁男、胡男聯繫方式後，慘被要求贖金，A女母親同年8月付約100萬元泰達幣給女兒在KK園區的老闆後，被逼從事詐欺工作的A女才脫身返回台灣，而B男則在送往KK園區途中趁隙脫逃返台，才得以報警曝光此事。

檢警經連月追查，去年8月循線逮捕陳、袁等9嫌，陳承認有找人出國賣器官，並製作標題為「來吧！我們需要你」的工作宣傳，實質是詐欺他人出境；胡也認拆賣A女器官可獲利100萬他可取20萬酬勞。

此外，犯嫌等人之間的恐怖對話也隨之曝光，其中竟包含，「拆完（器官）之後人就直接處理掉」、「就是不要讓這些人再回來的意思」、「不要再看到這些人的存在」，對方也回應，「若我送全拆，他也沒力回來」等語，絲毫不把人命當回事，行徑相當誇張。

檢方依相關證據，依違反人口販運防制法摘取他人器官未遂罪、以詐術使人出中華民國領域外罪、詐術使人出中華民國領域外未遂罪，依法起訴9人，建請法院審酌，陳等人因個人私利送被害人到外國摘取器官及因被害人個人際遇、警覺性高，得以身免於難，請綜上情及本案特殊罪質，從重量刑，認罪提供共犯資訊的袁、簡、楊則處適當之刑。