女友拿出「超音波照」才知保險套被刺破！他吐內幕：最可怕聖誕禮物

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／達志影像）

記者朱祖儀／綜合報導

許多情侶和另一半度過聖誕節，會準備驚喜禮物。但一名網友抱怨，近來女友送了一個最可怕的聖誕禮物，就是「超音波照」，因為他是一個堅持不婚不生的人，沒想到女友卻因為想懷孕，偷偷刺破保險套，還因此懷孕了，讓他相當崩潰，但現在也只能選擇結婚了。文章曝光後，網友紛紛驚喊「千萬別妥協！」

原PO在「Dcard」表示，因為爸爸有精神疾病，他為了解決這個問題，曾到精神科幫忙求診，但醫師都建議要本人就醫或是住院治療，可是因為爸爸不會傷害外人，無法強制就醫，所以家人都要獨自承受壓力，他也因此堅持不婚不生。直到去年爸爸過世，全家人終於鬆了一口氣，沒想到近日女友卻送了此生最可怕的聖誕禮物「超音波照片」。

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原PO看到照片後驚訝詢問「怎麼有的？」女友才坦承有在保險套上面戳洞，也勸他說「你爸都過世了，你也該放下一切了，造成你一輩子痛苦的是你爸，又不是我肚子裡的小孩」，且提出年齡問題，「我28歲跟你分手一樣能嫁別人，你42歲還能拖多久？」

但原PO認為，現在爸爸過世之後，也終於熬到財富自由，可以帶著媽媽出去遊山玩水，沒想到現在女友卻偷偷懷孕，打亂了他的生涯規劃，覺得相當崩潰。不過他現在也無法後悔，「既然都有了，也只能娶了，預計下星期去登記結婚 」。

文章曝光後讓許多網友都傻眼，表示「造成你一輩子痛苦的不會是你爸，也不會是你女友做那些事情，而是你什麼事情好像都逆來順受，從沒為自己活過」、「認真建議如果人生規劃裡沒有想要小孩就不要屈就，養小孩是一生的事情，而且你女友不跟你談就這樣滿不尊重你的」、「不建議為了孩子跟她結婚，因為有孩子會有很多狀況，萬一有任何問題，你們會忍不住怪罪對方」、「我覺得你女友很可怕，不愛小孩請別生拜託」。