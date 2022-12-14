太玄宮事件！「知情人士」護航：打得好　宮主澄清：假的一併提告

▲太玄宮宮主出面說明。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳、陳韻如／苗栗報導

苗栗頭份太玄宮日前發生墨龍中壇元帥起乩降駕，怒賞女信徒一巴掌，影片流出後引發外界輿論。今（14）日頭份太玄宮召開記者會表示，拍攝者惡意剪輯，後續將會提告侵害著作權、妨害名譽、加重毀謗罪等。此外，事發後有疑似「知情者」在臉書發文護航，引發網友眾怒，而宮主也澄清，該網友並非宮廟工作人員，後續也將一併提告。

太玄宮廖姓宮主今率領工作人員召開記者會，強調影片遭人惡意剪輯，甚至後製加音效，嚴重影響了太玄宮的名譽，另外，拍攝者在沒有經過廟方同意之下拍攝畫面，後續將針對拍攝者提出侵害著作權、妨害名譽、加重毀謗罪等罪。

此外，遭掌摑的宋姓女工作人員也在記者會上駁斥掌摑一說，堅稱這是「太子爺揮眼鏡」，若是掌摑，她的臉上會出現紅腫，但她並沒有，強調臉上的傷是眼鏡所造成。

此事件曝光後，迅速在網路上發酵，而臉書也出現數名「知情人士」，以及太玄宮的工作人員發文護航，瞬間引爆網友怒火。就有一名劉姓網友發文稱，「該打打得好」，甚至說被打的「陳姐」已道歉，但遭掌摑的女工作人員根本就不姓陳。

對此，廖姓宮主也表示，太玄宮只有一位乩身，就是她的先生，而她們不認識所謂的「劉姓男子」，他在網路上的所有言論都是假的，後續也將會一併提告。