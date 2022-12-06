男子駕車使用手機通話　永康警深夜地攔檢當場查獲槍毒

▲台南市永康分局永信所員警，查獲40歲李姓男子涉嫌吸毒及持有改造手槍、子彈被依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康分局永信所員警於5日深夜11時50分許巡邏發現，1部自小客車形跡可疑，且駕駛人用手機在通信，即尾隨至南工街311巷口伺機攔查，致40歲李姓男子心虛而發現毒品吸食器與改造手槍、子彈等違禁物品，全案偵訊後依毒品、槍砲罪嫌送辦。

由於近期掃蕩地區治安，永康分局啟動專案查緝工作，即積極規劃各式非法槍械、掃蕩改造槍械場所與毒品，主動針對轄區治安顧慮場所或聯外道路，編排高強度巡邏與攻勢臨檢勤務，強化清查深夜遊蕩形跡可疑分子與治安顧慮人口，以全力掃蕩不法，讓地區民眾安全與放心。

永信派出所所長王建智表示，警員莊竣程、葉紘維遂於5日深夜11時50分許，騎乘警用機車在轄區實施地毯式巡邏與查探，發現一部自小客車行徑可疑且又使用手機通話，員警緩慢尾隨卻發現該車疑似躲避警察，即伺機攔查，雖40歲李姓男子初期表面配合，然在機警員警觀察，發現車上李男持有毒品吸食器等違法證物，立即實施附帶搜索，於車子後座當場查獲持有非制式手槍1支、彈匣1個、制式子彈4顆。

警方指出，毒犯起初迅速下車偽裝配合，欲聲東擊西方式，來轉移警方注意與盤查，然卻難逃擁有豐富經驗且認真積極員警的鷹眼，立即發現犯嫌可疑，盤查中逐步突破心防，查扣到毒品吸食工具及藏在後座的違法槍枝子彈等證物。

令警方感到可笑的是，李嫌仍不知持有改造槍枝已修法提高重刑，還自我調侃說改造手槍又沒什麼，但在員警告知最新處罰刑度時，才驚覺得事態嚴重而後悔不已；由於過去改造槍枝傷人案日漸增加，修法三讀通過，將改造、制式槍枝刑期均為相同，李姓男子恐將面臨5年以上有期徒刑，當場一度嚇呆不知所云。全案偵訊後依法送辦，並追查槍枝來源。

永康分局分局長甘炎民，於第一時間立即前往永信派出所實施慰問頒發破案鼓勵有功同仁，並強調警方打擊犯罪，不分晝夜，全力掃蕩，以展現淨化地區與打擊犯罪之決心，亦也呼籲民眾如果有生活周遭發現任何可疑人士，請直接撥打110報案或到警察機關洽詢，警民攜手打造更安全的居住環境。