赤腳走沙灘被「世上最毒魚」螫傷！腳腫一倍大　新婚人妻蜜月全毀

▲有全世界「最毒」之稱的石頭魚。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

英國一名27歲新婚女子日前跟著丈夫一起到東非國家模里西斯度蜜月,沒想到卻發生讓她後悔莫及的事情。當時她赤腳穿過沙灘走進海水裡,腳底卻突然一陣刺痛,接著開始腫脹發白,整隻腳掌劇痛無比,原來是她被全球「最毒」的石頭魚給螫傷了。

根據《鏡報》報導,來自英國的艾米(Amy Thomson)與37歲的丈夫卡勒姆(Callum Thomson)9月時到模里西斯度蜜月,意外發生時,兩人正在參加飯店舉辦的浮潛行程。艾米說,她當時準備穿上溯溪鞋走進海裡,但帶隊人員跟她說不用穿,因為這邊都是沙灘,所以她就聽了對方的話,沒想到悲劇就此發生。

