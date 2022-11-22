赤腳走沙灘被「世上最毒魚」螫傷！腳腫一倍大　新婚人妻蜜月全毀

▲有全世界「最毒」之稱的石頭魚。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國一名27歲新婚女子日前跟著丈夫一起到東非國家模里西斯度蜜月，沒想到卻發生讓她後悔莫及的事情。當時她赤腳穿過沙灘走進海水裡，腳底卻突然一陣刺痛，接著開始腫脹發白，整隻腳掌劇痛無比，原來是她被全球「最毒」的石頭魚給螫傷了。

根據《鏡報》報導，來自英國的艾米（Amy Thomson）與37歲的丈夫卡勒姆（Callum Thomson）9月時到模里西斯度蜜月，意外發生時，兩人正在參加飯店舉辦的浮潛行程。艾米說，她當時準備穿上溯溪鞋走進海裡，但帶隊人員跟她說不用穿，因為這邊都是沙灘，所以她就聽了對方的話，沒想到悲劇就此發生。

Honeymoon ruined after bride stung by world's most venomous fish https://t.co/S0c4JZ0Sye pic.twitter.com/4gbnSwxL1t — New York Post (@nypost) November 22, 2022

艾米才剛走入海中，馬上意識到發生什麼事，好像踩到了堅硬的東西，起初還以為是珊瑚，「我直接回到了岸邊，說實話我這輩子從來沒感受過這種劇痛，我看了一下我的腳，它已經腫了一倍大，腳底被刺傷的地方還變成藍白色。」

發覺不對勁的她立刻向帶隊人員求助，到了飯店急救中心後才發現，自己居然是被全世界最毒的石頭魚（stone fish）的毒刺給刺傷，只好立刻轉到當地醫院治療。艾米說，除了打點滴之外，還注射了抗毒液跟嗎啡，腳底還切開一道傷口，讓毒液得以排出。

艾米說，她後來的假期完全都毀了，「我的腳裹著繃帶，什麼都做不了，只能待在泳池邊放空，美好的蜜月就在那一刻全毀了。」儘管目前已經回國快兩個月了，但她的腳還是會感到疼痛。

石頭魚的正式學名為「毒鮋」，其背鰭呈現針狀，上頭佈滿分泌毒液的腺體。如果人類被螫傷，會立刻感受到劇烈疼痛、可能持續數日，其他症狀包括呼吸困難、肌肉麻痺、休克及心臟衰竭，嚴重案例甚至會死亡，在眾多有毒魚類中，其毒液所含的神經毒素最強，因此被認為是世上最毒魚類。

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