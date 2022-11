加薩走廊難民營烈焰釀21死　包含10孩童

實習記者任庭儀/編譯

巴勒斯坦加薩走廊難民營17日發生致命火災,造成21人死亡悲劇,其中包含10名孩童。事發現場孩子們的屍體層層堆疊在窗邊,令人十分心痛,加薩內政部表示,正在調查起火原因。

▲ 加薩走廊難民營火災造成21人死亡,其中包含10名孩童。(圖/路透)



據《紐約時報》報導,加薩走廊賈巴利亞(Jabalia)難民營一處住宅17日爆發嚴重火災,當時一家人正在慶祝兒子順利拿到博士學位,不料卻發生火災,參與聚會的21人全數喪生火場。

加薩內政部發言人巴齊姆(Iyad al-Bazim)表示,初步調查顯示,事故現場存放大量汽油,導致火勢規模升級與嚴重死傷。

▲ 警方抵達火災現場協助救援。(圖/達志影像/美聯社)



目擊者阿里(Husam Ali)表示,他看到一扇窗戶冒出火焰並聽到尖叫聲,試圖破門而入進行救援,但因火勢太過兇猛,只好在門外等待消防人員。當火勢撲滅後他回到現場,就看到孩子們的屍體層層堆疊在窗戶邊。

A fire broke out yesterday in a residential building in the Jabalia refugee camp in Gaza, killing 21 people including 14 children.



May the victims rest in peace.???? pic.twitter.com/XFh7TygDaf