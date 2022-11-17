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麥當勞加薪了！正職服務員「調薪11％」　大夜班起薪3.9萬還有津貼

▲7月12日維持三級警戒，擬開放餐廳有條件內用，圖為麥當勞。（圖／記者林敬旻攝）

▲麥當勞宣布調薪，正職服務員起薪由27000元調升為30000元，調漲約11%。（圖／記者林敬旻攝）

記者周姈姈／台北報導

快準備好履歷！台灣麥當勞宣布，今年持續招募正職服務員，起薪由27000元調升為30000元，等於調漲11%，大夜正職服務員起薪則有39000元，12/1起還將提供夜班輪值津貼給正職管理組。

台灣麥當勞表示，致力提供員工良好的職場環境，並提供優質的起薪，今年持續招募正職服務員，起薪由27000元調升為30000元；此外，全新招募大夜正職服務員起薪39000元，並可享周休兩日(含1天周末)、全年123天休假日的優質福利，且為體恤夜班輪值人員的辛勞，並將自12/1起，提供夜班輪值津貼給正職管理組。

▲王品集團董事長陳正輝。（圖／王品提供）

▲王品集團董事長陳正輝。（圖／王品提供）

王品集團也於昨（16）日宣布將祭出更具競爭力的薪資招募人才，王品集團表示，自2023年元旦起，集團正職員工起薪含全勤調升為33,000元起，各品牌可依照區域行情、品牌屬性再向上調整，如「夏慕尼」、「陶板屋」搶先喊出無經驗可、月薪含全勤34,400元的薪資條件，調薪幅度約3%至7.5%。

為犒賞員工，王品集團董事長陳正輝指出，去年因疫情暫緩的尾牙也將在12月舉辦，5場飯店包場尾牙共計9000名同仁參與，搭配下半日的遊樂園行程，讓同仁盡情享受吃美食、看表演、抽大獎、遊樂園一條龍的放鬆之旅。

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