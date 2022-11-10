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跑友變砲友！人夫約馬甲線女神「決鬥整晚」　自拍裸照讓姦情曝光

▲女生，女子，跑步，運動，腹肌，身材，慢跑，健身。（圖／pixabay）

▲人夫吳男睡了跑馬拉松認識的黃女。（示意圖，與本事件無關／pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

台北一名運動攝影師吳男認識熱愛馬拉松的黃女後，竟然背著老婆和黃女約在飯店大戰一晚，直到吳妻看見2人鹹濕的對話和合照才發現姦情，氣得提告，台北地院日前判2人連帶賠償吳妻40萬元。

根據判決書內容，吳男在2018年和妻子結婚，夫妻倆都會一起出席跑友活動結交新朋友，其中包括身材纖細、有馬甲線的黃女。吳男事後和黃女看對眼，2人報名了同場馬拉松，去年12月18日吳男更以離集合地點較近為由，在賽前一晚要獨自到北市洛碁大飯店忠孝館入住。

沒想到當晚吳男約了黃女一起過夜，2人從跑友升級成砲友，完事後吳男還傳訊息說「謝謝妳在賽前一天決定陪我一起過夜」、「不然真的會做到天亮」、「我們決鬥應該可以一整天」，黃女則回「就算只有一晚，超愛」、「但我喜歡跟你躺在床上，很幸福」。

吳妻不久後在電腦上看見2人鹹濕對話，還翻到十指緊扣、接吻、摟抱等合照，吳男甚至自拍裸照傳給黃女，讓她傷心欲絕，必須求助精神科醫師，最後蒐證向2人提告求償200萬元。

法官考量吳男事後在IG發文公開向妻子道歉，坦承對婚姻不忠，且2人拍下數張親吻、貼臉合照，又有親密對話，明顯有姦情，審酌吳男是運動攝影師、黃女在高鐵工作，判連帶賠償吳妻40萬元，可上訴。

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