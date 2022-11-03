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全台首次傀儡戲與布袋戲同台　《閻君膽》5日晚登場

▲全台首次傀儡戲與布袋戲同台，全新的戲劇《閻君膽》，將於11月5日晚上7時30分，在台南市大觀音亭暨祀典興濟宮廟埕演出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲全台首次傀儡戲與布袋戲同台，全新的戲劇《閻君膽》，將於11月5日晚上7時30分，在台南市大觀音亭暨祀典興濟宮廟埕演出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全台首次傀儡戲與布袋戲同台，由「金門傀儡戲劇團」和「高雄天宏園掌中劇團」共同製作演出，帶來全新的戲劇《閻君膽》，將於11月5日晚上7時30分，在台南市大觀音亭暨祀典興濟宮廟埕演出﹔11月12日晚上7時在金門金城鎮北鎮廟登場，歡迎各界欣賞精采表演。

傀儡戲和布袋戲是民間傳統技藝，早期農村社會，「酬神謝戲」是當地居民一項相當重要的休閒娛樂，每到神明廟會、過年過節時，到廟口看戲是民眾的大事，雖然如今勢微，但是廟口做為傳統民俗技藝表演的場地，代表對保存傳統文化的一份信念。

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這次別開生面的表演創作，結合金門最著名的「金門傀儡戲劇團」，和「台北小西園」第三代的「高雄天宏園掌中劇團」兩個傳統民俗技藝表演單位，傀儡戲團團長蔡遠進和掌中劇團團長葉勢宏，兩人從事表演近卅年，仍能堅持在傳統技藝表演的傳承路上，一路披荊斬棘，過程相當艱辛。

《閻君膽》戲碼改編自馮夢龍的《喻世明言》第31卷<鬧陰司司馬貌斷獄>，以輪迴與果報為中心思想，內容闡釋「人生無論長短，總有喜樂與煩惱，閒暇時圖風畫雨，有情有味自是清歡」的意義。

蔡遠進團長表示，舞台呈現二種不同劇種共同演出，為前所未有之創作，由傀儡戲、布袋戲，分別詮釋地府、人間、仙界的空間，結合不同劇種的優勢，如戲中精緻的動作：倒酒喝酒、提筆寫詩、拿紙燒詞等，由傀儡戲偶來表現；驚心動魄、熱鬧奔騰的武打場面，由布袋戲偶豐富的演出。

葉勢宏團長為台北「小西園」第三代，許王藝師之高徒，1995年參加台灣省政府教育廳主辦之南區地方戲劇掌中戲比賽，榮獲「團體優等獎」，其個人獲「最佳主演獎」。曾為行政院文建會古典布袋戲「人才培育計畫」之前場藝生，多次在學校擔任掌中戲指導老師，並參與國際性演出。

▲全台首次傀儡戲與布袋戲同台，全新的戲劇《閻君膽》，將於11月5日晚上7時30分，在台南市大觀音亭暨祀典興濟宮廟埕演出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

金門的傀儡戲較偏於祈福，用於拜天公、酬神等場合，俗稱「線戲」、「嘉禮戲」，蔡遠進自其父蔡甲庚起一家三代都事於傀儡戲表演，2008年特別前往傀儡戲的故鄉泉州，向大陸國家一級傀儡戲大師林文榮先生拜師學藝，歷經2年多，學習傀儡戲表演操控方式、肢體動作與各種角色步法。

▲全台首次傀儡戲與布袋戲同台，全新的戲劇《閻君膽》，將於11月5日晚上7時30分，在台南市大觀音亭暨祀典興濟宮廟埕演出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

掌中嘉禮戲《閻君膽》歷時10個月製作排練即將首演，此次是金門與臺灣的藝術交流，全新跨劇種合作的呈現，為傳統戲曲帶來嶄新的跨界嘗試，讓觀眾有耳目一新的體驗，敬請闔家蒞臨一同來欣賞。

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