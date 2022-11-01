足療店遇初戀！男問「為何做技師」　女嘆：一失足成千古恨

▲男子做足浴時，驚見自己的初戀女友在裡面工作。（圖／翻攝自網易號，下同）

圖文／CTWANT

每個人年輕的時候，有追求過喜愛的對象，也會經歷過感情上挫折，最喜歡的人未必是自己可以得到的，就算沒有，心裡也會默默祝福著對方會過得更好，而最好的偶遇，就是在合適的地方遇到對的人，兩人四目相交，這是一場令人難忘的邂逅，但在不合適的地方卻遇到了心儀的人時，那又是怎樣的場景呢？

近日，大陸一名男子為了生活到處跑業務，累了的時候也會去足浴店按摩放鬆一下，沒想到有一天男子足浴的時候，竟偶遇初戀女友，男子當下思緒萬千，仿佛又回到了懵懂的年紀。

▲▼男子現在關心的是，為什麼初戀當了女技師。

男子和初戀是高中同學，當年他們說好了要考同一所大學，可是初戀女友因為緊張過度，考試成績不理想，就名落孫山，為了不給家庭繼續帶來負擔，女子只能選擇外出打工，不過男子現在關心的是，初戀為何選擇這條路，就算考不上大學，也可以去別的學校，初戀則是猶豫了一下，道出自己的想法，原來，當時家裡困難，也想早點上班賺錢，可是幾年前打工，也要看學歷，女子因為只有高中學歷，找不到合適的工作。

一個偶然的機會，女子在當模特的時候，發現當女技師很賺錢，一個和她同住的女孩說，好一點女技師可以月入2萬多人民幣，女子心動了，就是這一個錯誤的決定，讓她進入了足浴這一行，從此只能從事這個行業了。

雖然現在的收入確實每個月兩三萬，可是這位初戀總是被人看不起，至今也沒有結婚，很多人不願意和這樣職業的女性結婚，雖然很多人到店裡消費的時候，都說要和女子交往，但女子表示想靠自己賺錢。

男子覺得初戀的遭遇令人惋惜，畢竟是自己心裡曾經難忘的記憶，想幫初戀女友增加業績，除了點了足浴，還加了採耳服務，而這位初戀還對男子表示，自己對現在的生活很滿意，雖然名聲不一定好，不過自己過好自己的生活就行了。

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