藍鑽經理遭控劈腿「女下線」組小後宮　起底原是酒店少爺

▲H男是葡眾企業二星藍鑽經理，竟開後宮同時與3名女性下線交往，她們彼此間並不知情，甚至還一同出遊合影。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

疫情肆虐下，民眾對於健康食品的需求增加，葡萄王生技的子公司葡眾企業營收也跟著水漲船高，但本刊接獲投訴，該公司經理級的藍鑽直銷業務H男（化名）竟是「假面渣男」，除了把元配掃地出門，還以受害者的人設拐騙多名女下線當他的「小後宮」，有女子不甘受騙向葡眾檢舉，葡眾竟不理睬，氣得受害女子向媒體求助，要揭穿H男的假面具。

阿卿姐的丈夫H男，目前是葡萄王生技的子公司葡眾企業業務，等級是最高階的「藍鑽」，下線會員有上千人，誠懇態度與老實外表讓下線信任，他也一路晉升、平步青雲，但沒想到光鮮亮麗的背後，卻是靠著取巧手段及男女關係不斷「上位」，直到「腳踏多條船」事件曝光，才讓人看出H男的真面目。

本刊找到被H男趕出家門的元配阿卿姐（化名），她說：「一切都是為了孩子，辛苦那麼多年我都熬過來，現在我不忍了。」阿卿姐被趕出夫家後，獨力扶養2個小孩，從在市場賣菜、水果，到跟攤販學習水產知識，遠赴台南七股、嘉義東石拜託養殖漁民讓她承銷文蛤、鮮蚵等水產品，再到菜市場擺攤，每天睡不到3小時，大兒子也很爭氣的考上第一志願，聽到先生在外的所作所為，一口氣再也吞不下去。

據了解，H男曾當過酒店少爺，認識收入不錯、大他3歲的阿卿姐，在熱烈追求下2人走在一塊，但到大兒子滿月才登記結婚宴客，連婚紗照也沒拍，婚後開過飲料店、當過化工廠業務，10年前以做直銷為由，留阿卿姐在家照顧老小，他一回家就是吵架，甚至向警方報案說老婆要殺他，想申請家暴令被法官駁回，後來又挑撥婆媳關係，5年前索性把妻兒趕出老家，自此不聞不問。

▲阿卿姐的兒子很爭氣，今年考上第一志願嘉義高中，但合影中獨缺H男。

對比之下，H男在葡眾的生活可說是風花雪月，自稱是婚姻受害者博取女下線的同情及愛情，甚至靠著女下線幫他衝業績，還曾一次周旋於4個女下線之間，令知情者嘆為觀止。本刊循線找到受害的W女及J女，透過她們的經歷得以看清H男的真面目。

本刊調查，H男在公司的「人設」除了是業績第一的工作狂，另外就是愛小孩的好爸爸。他自稱因為忙於業務工作，妻子竟搞同性戀遭抓包，沒想到還惱羞成怒把孩子帶走，讓他找不到人，只能看著照片流淚，令聽者都同情他的遭遇，H男還會以「同理心」安慰其他婚姻不順的女性下線博取信任，甚至墜入他的感情陷阱。

H男先是與在桃園擔任藥劑師的A女交往，透過其人脈打下基礎，後來又認識在台北經營團購的失婚女W，在熱烈追求下終讓W女毅然跟他南下同居，共同經營直銷，W女的業務能力及金援也讓H男如魚得水，很快就晉升到經理級的「藍鑽」等級，出門有豪車代步，打扮稱頭，在中南部的葡眾會員間有很高知名度。

愛情、事業兩得意的H男卻未因此滿足，竟然從自己的下線中尋找新獵物，其中包括被W女視為閨密的L女、N女，以及在公司活動中認識的J女，最令人不可思議的是他在超過半年的時間中，同時周旋於4名女子之間，竟沒有露出破綻，即便在員工旅遊中男女主角幾乎到齊，H男仍游刃有餘。

▲Ｈ男陪同Ｊ女到診所墮胎，並在LINE上一直向Ｊ女道歉。

不過再完美的人設也有破滅的一天。今年4月，W女發現H男勾搭上自己姊妹L女，每次藉口回家探望母親，其實是跑去約會，還被她掌握上Motel證據，攤牌後H男反過頭來造謠攻擊，甚至以三字經辱罵她；而J女今年6月發現懷孕，H男堅持要她墮胎，假扮先生身分陪同還差點被醫生看穿，可惡的是，墮胎當天竟還要J女滿足他。

事後J女感覺H男有意疏遠，差點想不開，還發現對方與另名女子過從甚密，開始調查後了解事情不單純，她曾透過葡眾公司內部體制反應，但葡眾卻以事涉個人私領域為由，並未正面答覆，9月時J女輾轉找到在外租屋的阿卿姐，後來再聯繫上W女，三方對話後終讓H男這假面渣男靠女子上位的手法真相大白。

針對指控，H男表示，當初因為雙方經常因為他的工作問題爭吵，為了孩子著想，只能選擇暫時分居；對於公司內男女感情的問題，H男表示，他與其中一名女子目前還有金錢糾紛，或許對於是因此不滿而爆料，至於墮胎，他是出於道義陪同J女前往，並暗指對方交往對象也不少。

有關在網路銷售公司產品一事，他說，公司內部的確有接獲相關檢舉，法務部門調查後並無明確證據，而且他的下線很多，業績是累積而來不只他個人，他是清白的。

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