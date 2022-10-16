沈迷遊戲在外流浪20年靠撿破爛維生　他曾是家鄉農村裡第一位大學生

▲東莞警方在街邊發現一名流浪漢，竟因沈迷遊戲與家人不愉快而在外流浪20年。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

廣東東莞巡邏員警賴玉強6日晚間在街頭發現撿破爛維生的流浪漢阿龍（化名），阿龍因疫情管控無法提供核酸證明，只能在街頭撿拾廢品換錢。經警方詢問得知，阿龍身上沒有身分證，曾是湖南老家農村裡出現的第一名大學生，後因沈迷遊戲和家人鬧不愉快，憤而離家出走至今已離家20年。

《紅星新聞》報導，阿龍是當時村裡第一個大學生，當年考上了湘南大學還很轟動，親人們得知阿龍的下落後，都很激動，家人這些年一直在想盡一切辦法尋找他。後來，處理案件的員警賴玉強聯繫到阿龍的親人，進一步了解得知，阿龍大學期間因為沈迷遊戲，成績下降很厲害，就被學校勸退。

賴玉強在街邊發現阿龍時，阿龍留著長長的頭髮、衣服又髒又臭。賴玉強表示，阿龍說自己是湖南人，出來20年，手邊沒有身份證，此前查得不嚴的時候，還可以去打零工，是半流浪狀態，「最近兩年，由於無法提供核酸證明，就只能在街頭流浪，靠撿廢品為生。」

據了解，阿龍離家後先在東莞的一處鞋廠上班，由於和家人鬧得不愉快，父親來找阿龍也被拒絕，為了避開父親，沒有回到鞋廠上班，就這樣再也沒有跟家人聯繫。

賴玉強將阿龍送回家的時候，阿龍及7旬父母緊緊相擁、泣不成聲。阿龍的父親表示，兒子失聯的這些年，一直認為阿龍在在廣州打工，由於他們居住的村子很窮，為了尋找兒子，已經花了不少錢，「時隔二十年再次見到兒子，覺得兒子沒有什麼變化，就是人老一些了。」