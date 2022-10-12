天漸秋涼　高雄區農業改良場：籲請農友注意防治棗白粉病

▲棗果實感染白粉病 。（圖／取自高雄區農業改良場臉書）

記者陳崑福／屏東報導

高屏地區「棗」已進入開花或小果期，近日氣候漸轉涼、日夜溫差大，雨水減少，是棗白粉病好發的條件，若未小心防範，病害可造成日後果皮褐化粗糙，大幅降低商品價值。高雄區農業改良場籲請農友加強防範棗白粉病，確保果實品質與收益。

高雄場戴順發場長表示，棗白粉病是由病原真菌所引起，好發於涼冷乾燥的環境，通風不良的網室環境更易發生，病菌可感染棗葉片、花器及果實，受感染部位會產生白色菌絲及分生孢子，外觀猶如在患部撒上一層薄薄的麵粉般，嚴重時葉片及果實褐化乾枯，造成直接損失。

患部上的的乾性分生孢子，可輕易隨風飄散而快速傳播，造成大面積的傳播及危害。果實在幼果期即便僅受到輕微的感染，也會造成日後果皮粗糙而大幅降低商品價值。因此，特別籲請農友在棗盛花期至小果期階段應多加留意，於白粉病發生初期即應適時防治，以免果實品質受損。

為預防棗白粉病危害，應搭配適當的修剪，改善果園通風，並於白粉病發生初期，即時採取防治措施。化學防治方面，應輪流選用農藥資訊服務網或植物保護資訊系統核准藥劑，如34.5%貝芬菲克利水懸劑4,000倍、40%克熱淨可溼性粉劑1,000倍、38 %白列克敏水分散性粒劑1,500倍、35.15%銅合硫磺水懸劑600倍等，且務必依照核准之稀釋倍數施用，以免誘發抗藥性；自製乳化葵花油200倍等無殘留疑慮資材也具防治成效，惟施用時應盡量於傍晚，避免藥害發生，農友如有用藥或防治上的問題，可直接與高雄場聯繫。