鎖國938天！明開國門全面採0+7　「新制7大措施」一次看

▲明天邊境大解封，入境者一律實施0+7。（圖／桃機提供，資料照）

記者趙于婷／台北報導

台灣在2020年3/19起限制非本國籍人士入境，國人入境開始要居家檢疫14天，至今邊境嚴管已過了938天，終於將在明（13）日大解封。中央流行疫情指揮中心也宣布，明天開始全面實施0+7，包括外籍生和移工入境也適用0+7，防疫旅館也將退場。ETtoday也整理解封後相關規範，一次掌握7大新制。

10／13起開國門 實施0+7免居家檢疫

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機場將恢復常態通關，所有入境者可免居家檢疫，同時取消開立居家檢疫通知書以及追蹤機制、電子圍籬等，不過機場仍會提供4劑快篩，且有症狀者維持原有攔檢機制。

不過初期仍以每週入境上限15萬人為主，取消限團令，無症狀者可搭乘大眾交通工具，入境當天和自主防疫第一天以及有症狀要快篩，外出需要有2日內快篩陰性結果。►點我看QA 秒懂入境流程

全面恢復簽證便捷措施 外籍人士可落地簽證

10/13起開放非免簽證國家得以「一般性社會訪問」及「觀光」事由申請來台簽證，符合資格的外籍人士得以落地簽證方式來台或事先申請電子簽證及內政部移民署「東南亞國家人民來台先行上網查核系統」入境憑證。但目前陸港澳人士不在放寬範圍內。

防疫車隊載有症狀旅客 無症狀者可搭大眾運輸工具

防疫車隊將在10/13持續維持，但0+7實施後，無症狀者入境後可搭乘大眾運輸工具，防疫車隊優先載送有症狀的入境旅客，指揮中心也預計在12月滾動式檢討運作模式。

▲防疫車隊將持續運營，優先載有症狀的旅客。（圖／桃機提供，資料照）



防疫旅館全面退場 確診者隔離全轉集中檢疫所

防疫旅館全數回歸一般旅館經營，以後確診者將全面由衛福部醫福會的集中檢疫所統籌調度，交通部也已加強溝通，針對防疫旅館轉型提供鼓勵措施。

取消禁團令 入境團體旅遊由遊覽車、專車接送

10/13起同步取消禁團令，開放入境團體旅遊，但必須由旅行社安排遊覽車或專車接送，住宿原則一人一室，同行同團則可多人一室。旅客確診轉送依照現行通報機制辦理，由導遊協助處理。

▲入境旅遊團將由旅行社安排遊覽車或專車接送。（圖／記者翁伊森攝，資料照）

學生、教職員自主防疫快篩陰可到校 境外生也適用

10/13起全國各級學校教職員工及學生於「自主防疫期間」在符合一定條件下，可到校上課、上班。幼兒園、補習班及課後照顧中心比照辦理。

相關規定包括自主防疫期間，如有症狀，不到校（班）上課、上班；無症狀且有兩日內快篩陰性結果，可到校，但沒打滿3劑疫苗者需3+4，必須實施3天居家隔離。另外，境外生也適用0+7，無症狀、快篩陰可上班上課。

移工適用0+7 照顧重症高風險者須住旅館、不工作

雇主應安排移工在符合1人1室且有獨立衛浴的旅館、移工宿舍或雇主自宅等地點自主防疫；產業移工及非重症高風險社福移工依規定快篩陰性，可在7日自主防疫期間內從事許可工作。

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