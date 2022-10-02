生吞「魚膽」！她肝功能衰竭險喪命　醫警告：毒素堪比砒霜

▲誤信偏方生吞魚膽中毒的事件時有所聞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸浙江省杭州市一名王姓婦人近日買來一條扁魚，聽老公說魚膽有清熱解毒和明目的功效，於是她把魚膽摘出來後，就直接生吞了下去。沒想到，王女當日晚間開始出現腹痛，並伴有上吐下瀉等情況，次日早晨更感覺渾身無力、畏寒發熱，立即前往富陽區第二人民醫院就診，被檢查出急性肝功能衰竭。

綜合陸媒報導，王女就醫時肝功能多項指標遠超正常值，其中谷草轉氨酶超過正常範圍的250倍，醫生考慮為急性肝功能衰竭。醫生提醒，草魚、鯽魚等部分常見魚均為膽毒魚類，其膽汁中含多種毒素，比同劑量的砒霜毒性還大，宰殺魚類時，一定要注意將魚膽清理乾淨。

▲魚膽中含有劇毒的膽汁毒素。（示意圖／翻攝自百度）

無獨有偶，大陸湖北省羅田縣10歲男童小豪（化名），近日感覺眼睛腫痛，視力下降。聽說魚膽可以「明目消炎」，小豪的奶奶遂買回一條大青魚，將魚膽（大約10毫升）取出給孫子服用，不料孩子隨即出現嘔吐、腹瀉和精神萎靡等症狀，嚇得父母將他送到當地醫院進行洗胃治療，但病情並未改善，遂轉診至武漢救治。

報導指出，急性魚膽中毒是嚴重的臨床危急重症，且小豪服用魚膽已達9個多小時，情況極為危重。湖北省婦幼保健院兒童重症醫學科團隊緊密配合，給予血液灌流治療和血液透析治療，並加強護肝、促排泄、對症支持等治療。經多日救治，小豪精神反應明顯好轉，肝功能轉氨酶降至正常值，腎功能由24小時無尿恢復至正常排尿，並恢復自主進食。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

►春風110抽衛生紙「1包不到15元」！買一次全家用整年

►毛孩專用 Dr.好骨力「1顆不到7元」！讓愛貓愛犬健康好靈活

延伸閱讀

▸ 16歲少女無照騎車命喪北宜「死因出爐」 家屬怨肇事司機：為什麼沒煞車

▸ 彭佳慧台上為她加油打氣 黃嘉千痛斬16年婚「當眾掩面大哭」

▸ 家喻戶曉「點讀機」童星遭諷長大崩壞 13年後變正妹學霸