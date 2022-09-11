快訊／英國女王靈柩「運往愛丁堡」！靈車緩緩駛出　民眾夾道致哀

記者吳美依／綜合報導
英國女王伊莉莎白二世8日在蘇格蘭駕崩，享耆壽96歲。根據最新現場畫面，她的靈柩已於當地時間11日上午10時左右啟程移靈，準備運往愛丁堡荷里路德宮（Holyroodhouse），只見黑色靈車緩緩駛出巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）大門，而大批民眾早已湧上街道兩側，準備致敬默哀。
▲女王移靈愛丁堡。（圖／路透）
▲ 女王靈柩覆蓋皇家旗幟。（圖／達志影像／美聯社）
▲在出發之前，許多民眾已經在街頭等待。（圖／路透）
▲蘇格蘭巴勒特 （Ballater）民眾自發獻花哀悼。（圖／達志影像／美聯社）
▲大批民眾穿著正式服裝，夾道致哀。（圖／翻攝自YouTube／The Royal Family Channel）
女王靈柩預計11日下午4時抵達荷里路德宮，並於12日移靈聖吉爾斯大教堂（St Giles Cathedral）停留24小時，開放蘇格蘭人民瞻仰。
13日下午6時45分，女王靈柩透過飛機運回倫敦，14日移靈國會大廈西敏宮（Westminster Hall），停放至19日上午，開放民眾瞻仰。在此期間，靈柩將覆蓋皇家旗幟，放上帝國王冠、寶球及權杖，也就是加冕典禮時君主穿戴的王權象徵物。
▲英國女王伊麗莎白二世與世長辭。（圖／路透社）
女王國葬預計19日在倫敦市中心的西敏寺（Westminster Abbey）舉行，全球國家元首、首相、總統、歐洲王室、國際政要都會受邀參加，國葬也會全程透過電視轉播，並且舉國默哀2分鐘。最後，女王將被埋葬在溫莎城堡的國王喬治六世紀念教堂，與丈夫、父母及妹妹瑪格麗特公主（Princess Margaret）團聚。
The Queen has departed her beloved Balmoral for the final time.— Sky News (@SkyNews) September 11, 2022
This is the first time the late monarch's coffin has been seen since her death on Thursday.
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