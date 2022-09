快訊／英國女王靈柩「運往愛丁堡」！靈車緩緩駛出　民眾夾道致哀

記者吳美依/綜合報導

英國女王伊莉莎白二世8日在蘇格蘭駕崩,享耆壽96歲。根據最新現場畫面,她的靈柩已於當地時間11日上午10時左右啟程移靈,準備運往愛丁堡荷里路德宮(Holyroodhouse),只見黑色靈車緩緩駛出巴爾莫勒爾堡(Balmoral Castle)大門,而大批民眾早已湧上街道兩側,準備致敬默哀。

▲女王移靈愛丁堡。(圖/路透)

▲ 女王靈柩覆蓋皇家旗幟。(圖/達志影像/美聯社)

▲在出發之前,許多民眾已經在街頭等待。(圖/路透)

▲蘇格蘭巴勒特 (Ballater)民眾自發獻花哀悼。(圖/達志影像/美聯社)

▲大批民眾穿著正式服裝,夾道致哀。(圖/翻攝自YouTube/The Royal Family Channel)

女王靈柩預計11日下午4時抵達荷里路德宮,並於12日移靈聖吉爾斯大教堂(St Giles Cathedral)停留24小時,開放蘇格蘭人民瞻仰。

13日下午6時45分,女王靈柩透過飛機運回倫敦,14日移靈國會大廈西敏宮(Westminster Hall),停放至19日上午,開放民眾瞻仰。在此期間,靈柩將覆蓋皇家旗幟,放上帝國王冠、寶球及權杖,也就是加冕典禮時君主穿戴的王權象徵物。

▲英國女王伊麗莎白二世與世長辭。(圖/路透社)

女王國葬預計19日在倫敦市中心的西敏寺(Westminster Abbey)舉行,全球國家元首、首相、總統、歐洲王室、國際政要都會受邀參加,國葬也會全程透過電視轉播,並且舉國默哀2分鐘。最後,女王將被埋葬在溫莎城堡的國王喬治六世紀念教堂,與丈夫、父母及妹妹瑪格麗特公主(Princess Margaret)團聚。

The Queen has departed her beloved Balmoral for the final time.



This is the first time the late monarch's coffin has been seen since her death on Thursday.



Latest: https://t.co/8AFWhoW82a



Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/Xvb3edKAlU