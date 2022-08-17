習近平赴遼寧錦州考察　回顧東北解放戰爭歷史

▲習近平在遼寧考察調研。（圖／翻攝自新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

據《新華社》報導，習近平16日在遼寧省進行考察，他在錦州市先後考察遼瀋戰役紀念館、東湖森林公園，回顧東北解放戰爭歷史和遼瀋戰役勝利進程，聽取遼寧省防汛工作和當地加強生態環境修復保護情況介紹，並就做好防汛工作、提高災害防禦能力作出重要指示。

「遼瀋戰役」是國共二次內戰中的「三大戰役」之一，1948年9月12日開始，同年11月2日結束，共歷時52天。該戰役結束後，解放軍首次在兵力數量方面超越國民黨軍隊，並控制東北全境。

《央視》17日刊發標題名為「習近平遼寧行丨決戰決勝 紅色傳承——首站走進遼戰役紀念館」的新聞。報導強調，「遼瀋戰役的勝利，改變了長期以來，敵強我弱、敵優我劣的基本格局，中國人民革命的軍事形勢，達到一個新的轉折點。」

習近平16日下午在遼寧錦州市東湖森林公園調研，和正在休閒娛樂的市民交流。習近平指出，中國式現代化是全體人民共同富裕的現代化，不只是少數人富裕，而是要全體人民共同富裕、皆大歡喜。中共十八大以來，黨中央實施深入推進東北振興戰略，要繼續搞好，加快產業結構調整，適應新時代改革發展要求，對東北振興充滿信心。

當天下午，習近平在遼寧錦州市考察小淩河和女兒河環境綜合整治情況，聽取遼寧今年防汛救災情況匯報，要求當地各級黨委和政府抓細抓實各項防汛救災措施，妥善安置受災群眾，確保民眾生命安全，做好災後恢復重建規劃，幫助受災群眾儘早恢復正常生產生活。

據了解，習近平在中共十八大以來，分別赴遼寧考察兩次。一次是在2013年8月，另一次是在2018年9月，前兩次習近平前往國企考察調研，包括到訪中國石油遼陽石化公司、忠旺集團等企業。