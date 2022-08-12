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同事每天「搭計程車上班」讓他驚呆　網曝3省錢優勢：比養車還省

▲▼計程車。（示意圖／記者楊亞璇攝）

▲同事天天坐計程車上下班讓他驚呆，網曝3大優勢「比想像中的便宜」。（示意圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

一般通勤族除了自己開車或騎車外，也有不少人會選擇搭大眾運輸工具上下班，不過有一名網友在批踢踢表示，他日前發現有同事幾乎每天都坐計程車上班，讓他好奇有沒有其他人與同事一樣。貼文一出立刻引發網友熱烈討論，甚至分析出坐計程車上下班的三大優勢。

原PO在批踢踢表示，他日前上班時，看到同事搭乘計程車到公司，原本以為對方是趕時間才選擇坐車，結果一問才知道，「同事每天上班都坐計程車上下班」、「他說他之前開車上班，停車費也差不多錢」。同事的說法讓他好奇「真的也有人每天坐計程車上班嗎？」

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貼文一出立刻引發網友熱議，也有許多人點出計程車的優勢，包含不用花錢養車、簽長約有打折、比停車費便宜等，有人說「買車的稅金停車費油錢保養，都比你天天坐計程車還貴了」、「開車很貴啊，月租停車位還要錢，兩地光租車位一個月就是8千，還沒算油錢保養費呢」、「養車的開銷比你想像中的高」。

還有人說「我以前的老師就是搭計程車，她因為需求，所以算是包車長期合作」、「好像簽長期約可以打折」、「找長期包車，費用都可以討論」、「簽長約會比較便宜」、「養車真的貴，如果距離不長，長期坐計程車，真的會比你想像中的便宜」、「公司沒提供停車位，光停車費就貴死，何況還有車輛保養」。

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