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運將跟車送食物被控繞路　他PO文炫踹掉後照鏡！真相反轉道歉了

記者黃翊婷／綜合報導

台北市一名計程車司機因為不會使用導航，在內湖好市多接受顧客委託幫忙載運購買的食物到指定地址，沒想到中途迷路，繞了30分鐘以上才抵達目的地，結果卻被對方踹掉2個後照鏡，還丟下名片嗆「車子要修有事找他，反正內湖區警察他都很熟」；運將的兒子不滿父親無辜遭到冤枉，氣得將此事公開在網路上，後續也已經報警。消息傳開之後，其中2名當事人在今日（11日）凌晨分別於臉書PO文道歉，坦言第一時間以為是被搶才會動手，對於使用暴力真的感到非常抱歉。

運將跟車送食物被控繞路。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

▲唐男等人誤以為運將故意繞路。（圖／翻攝自Facebook／當事人，下同）

據了解，唐姓男子日前在內湖好市多購物，委託計程車司機把東西載到店裡，由於運將不會用導航，於是請對方跟著自己走，結果他和同事都回到店裡了，運將卻遲遲沒有出現，直到30分鐘以後運將接到警察電話才現身，追問為何沒有好好跟車，也說不出理由，因此認定對方是故意繞路或有侵占意圖，一氣之下便和友人聯手踹掉計程車的2個後照鏡。

然而，運將的兒子10日在臉書公開事發過程，表示父親當下是不小心跟丟唐男等人的機車，迷路找不到地方才會繞一下，後來接到警方電話並取得地址，馬上就把東西載到目的地，結果對方認為車上食物已出現腐敗情形，兩邊這才吵了起來，他們一群人圍上來踹掉車子的後照鏡，還丟下名片嗆聲「車子要修有事找他，反正內湖區警察他都很熟」，父親在派出所一度講到眼眶微濕，讓他十分心疼。

運將的兒子表示，動手的其中一名當事人是知名車行的區經理，他與父親討論之後，決定拿出行車紀錄器的記憶卡返回派出所尋求幫助，幸好警員很有耐心，提供很多幫助，綜合手上的證據，唐男等人大概是覺得父親意圖侵占他們購買的食物或是故意繞路，但父親得過胃癌割了2次胃，根本吃不了太多東西，不可能貪這種便宜，「他是會很高興乘客稱讚他很會抄小路、省很多時間的司機，他眼眶不會隨便有眼淚的」。

運將跟車送食物被控繞路。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

▲網友力挺運將一家人。

運將的兒子說，原本打算親自前往車行替父親道歉，沒想到看到對方在網路上的「後照鏡贈送PO文」，他們在動手前竟然還先打給朋友詢問汽車擋風玻璃和後照鏡的價錢，再決定要打壞較便宜的後照鏡，於是他也決定硬起來，替父親討回公道，目前已經陪父親到派出所做完筆錄，雖然對方事後有意和解，但他想先跟律師討論相關事宜，一切就交由相關單位依法處理。

這篇文章在網路上傳開，吸引大批網友留言力挺，還有曾經搭過計程車的乘客特地傳訊息幫忙加油打氣。運將的兒子在後續的文章中強調，之所以把事情說出來並不是想害唐男等人丟工作或不得翻身，只是希望他們為自己的行為負責，非常感謝大家的關心，也希望大家不要遷怒對方任職的公司。

運將跟車送食物被控繞路。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

▲唐男PO文道歉。

而唐男也在11日凌晨於臉書PO文道歉，坦承自己就是事件當事人，他已在10日向運將及其家人道歉，也到派出所做完筆錄，後續會展現出誠意協商賠償事宜，希望運將能給他一個機會彌補一時衝動的錯誤行為，「非常對不起！造成此一風波，我願意承擔一切責任與所有的批評。」

唐男的黃姓友人也在臉書PO文道歉並表示，當時接到唐男的電話，以為是被運將搶了東西，雖然他建議報警，但唐男說要去追，之後便沒有多問，直到看到文章誤會是抓到「犯罪者」才會出手，對於使用暴力他感到很抱歉，後續會主動聯絡運將及其家人協助修車，「在此跟各位說聲抱歉，對不起造成困擾」。

▼黃姓友人也PO文道歉。

運將跟車送食物被控繞路。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

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