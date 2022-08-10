世界最危險公路！通車36年逾1000人喪命　唯有「老司機」能征服

▲「喀喇崑崙公路」真的是一條「不歸路」。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

「喀喇崑崙公路」是一條連接大陸與巴基斯坦的公路，北起新疆城市喀什，穿越喀喇崑崙山脈、興都庫什山脈、帕米爾高原、喜馬拉雅山脈西端，經過中巴邊境口岸紅其拉甫山口，南到巴基斯坦北部城市塔科特，全長1224公里。自正式通車以來，喀喇崑崙公路已奪走千人性命，又被稱為「世界最危險公路」。

《印度時報》（The Times of India）報導，喀喇崑崙公路始建於1960年代，1965年9月30日至10月9日，巴基斯坦方面派出總統顧問訪問北京，與周恩來總理會談，雙方於1966年簽署《修築喀喇崑崙公路協定》，中巴兩國各自修建國境內路段，但因為巴方境內工程十分艱鉅，巴方無法獨自完成，請求中方支援。

巴基斯坦境內的的喀喇崑崙公路要穿過喜馬拉雅山、喀喇崑崙山、興都庫什山三大山脈和帕米爾高原，當地不僅氧氣稀薄，而且雪崩、山體滑坡、落石、塌方、積雪、積冰、泥石流、地震等地質災害經常發生，加上當地的山體結構破碎，炸山引起的震動往往會引發山體滑坡，導致人員傷亡，最終共有700多人犧牲。

經過10餘年努力，喀喇崑崙公路1979年正式宣告建成，1986年5月正式對外開放。整條公路共有主橋24座，小型橋梁70座，涵洞1700個，建設中使用了8000噸炸藥、8萬噸水泥，運送土石3000萬立方米。被稱為公路建設史上的奇蹟。

據了解，喀喇崑崙公路海拔最低點為600米，最高點為4693米，地質情況極為複雜，雪崩、山體滑坡、落石、塌方、積雪、積冰等地質災害經常發生，沿途路面和橋梁設施經常遭到破壞，導致意外事故頻傳，自開放通車以來，已奪走至少千條性命，唯有對路況熟悉的「老司機」才能掌握最佳駕駛時機，避開風險，平安通過公路。

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