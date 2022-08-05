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中共封台軍演　美參院兩黨外交領袖批改變現狀

▲▼參院外交委員會民主黨議員梅南德茲（Bob Menendez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓4日專電

中共今起於台海周邊6海域進行72小時「封台」軍演，美國參議院兩黨外交領袖今天大動作發聲明，批評北京改變現狀，持續霸凌脅迫台灣。他們奉勸中國，別以為軍演會削弱美國挺台承諾。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日至3日率領國會團訪台，由於她是美國政府第3號人物，也是25年來首位訪台眾議院議長，引起北京強烈反應。

除對台灣祭出經濟報復措施，中國隨即在裴洛西離台翌日中午起，於台灣東西南北周邊共6個海域進行為期3天的實彈射擊，首日就向台灣周邊海域發射11枚東風系列彈道飛彈，並有22架共機穿越台灣海峽中線。

參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）、共和黨首席議員里契（Jim Risch）今天發布聯合聲明，批評北京在台灣周遭進行「危險、具挑釁意味」的實彈演習，指此次大規模軍演根本等同封鎖台灣。

他們表示，這又是另一樁中國不斷霸凌脅迫台灣的事件，透過改變與台灣的現狀破壞兩岸和平及穩定。

他們強調，中國沒有理由因為裴洛西訪台而採取此類作為，也不該誤以為軍演會削弱美國或其他國家的決心，抑或是會侵蝕美國與台灣人民站在一起、支持他們決定自身未來的承諾，「事實正好相反」。

上個月訪問台灣的共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）也發聲明指出，中國國家主席習近平正向世界展示中國犯台計畫，但美國永遠不會被懦弱、過度玻璃心的獨裁者嚇倒，也不會讓中國威脅削弱他們支持台灣民主、印太安全的決心。

史考特呼籲參議院盡快通過他提出的「透過金融制裁阻止中國侵略台灣法案」（Deterring Communist Chinese Aggression Against Taiwan Through Financial Sanctions Act），「我們必須清楚展現立場」。

眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）則推文批評中共軍演輕率魯莽，只會使事態惡化。他敦促北京立即停止演習。

 

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