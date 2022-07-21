找上門還稱「可逮捕平民」 憲指部否認查水表！台郵產工怒回應

▲台灣郵政產業工會。（圖／翻攝自臉書直播）

記者李姿慧／台北報導

2名台南憲兵隊便衣近日前往台南郵局，找上台灣郵政產業工會理事長廖迺辰，詢問工會動向，還稱「可逮捕平民」，遭工會今(7/21)質疑國家機器查水表。憲兵指揮部回應「談話內容遭誤解，工會所述絕非屬實」。工會深夜再發聲明痛批憲兵隊動作無比粗劣還矢口否認，對此低級澄清感到遺憾，要求道歉。

台灣郵政產業工會今下午指出，19日下午3時許，兩位來自台南憲兵隊的便衣憲兵，直接來到台南郵局第一投遞股，指名找工會理事長。席間二位憲兵問起產工動向，還「關心」起中華快遞是否調薪5千元。最後更說到憲兵原是管軍人的，「但如果高層命令，也可以逮捕平民。」

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憲兵指揮部回應，台南憲兵隊士官長於7月19日，前往台南郵政總局拜會後備憲兵學長，行程純屬例行性拜訪，期間由後憲學長引薦認識理事長，「後續談話內容遭誤解，工會臉書所述內容絕非屬實。」

台灣郵政產業工會深夜再發出聲明，指很遺憾憲兵指揮部居然做出這麽低級的「澄清」，這起事件從頭到尾都無比粗劣，現在還矢口否認，指責本會捏造事實，難道就是憲兵指揮部危機處理的水準？

▲台南憲兵隊找上台灣郵政產業工會關切工運，引發查水表質疑。（圖／台灣郵政產業工會提供）

工會說，當憲兵「到訪」的那一刻，就已犯下不該犯的錯誤。工會理事長在看到兩位憲兵遞出名片的當下，才知道對方是憲兵，事情經過也已經說得很明白，甚至有「讓人感到心驚的言論」。任何人遇到這樣的場面都會心生疑懼，何況產工向來積極為基層發聲、參與工會運動、聲援友會，理事長被這樣粗暴地找上門，不但相當敏感，還極為可議。

台郵產工指出，憲兵隊美其名為拜訪，實為明察情蒐，然而工會動向有什麼好情蒐的？憲兵隊的業務何時包括勞動議題？什麼時候居然這麼關心起工會？憲兵隊把自己搞得像個匪諜特務，是想釋出什麼訊息給工會或其他人民團體？然而憲兵指揮部對於憲兵隊不當舉措，卻絲毫不知檢討，毫不反省，反而打這種口水仗，還警告媒體不要轉傳報導，完全沒有自我約束跟整飭紀律的態度，這是要國人如何相信憲兵可以保家衛國、保護人民？

台灣郵政產業工會強調，這次的事件不僅讓大家對於憲兵隊的做法感到詫異，還加深人民對政府監控的疑慮。工會希望憲兵隊拿出格局與高度，為不當的舉措及引起的風波誠摯向工會及社會大眾致歉，不要再越描越黑、更不要節外生枝，也願憲兵隊毋忘捍衛社稷的初衷與使命，努力重拾社會大眾的信任與尊敬。