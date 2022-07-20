林百里妻遭閨蜜詐騙！名媛朱立安得手3.7億　今起訴建請從重量刑

▲廣達電腦董事長林百里。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

名媛朱立安涉嫌以投資假基金詐騙，全球最大筆電代工廠廣達電腦創辦人林百里之妻何莎也受害。檢警調查，朱女自稱是投資理財顧問，8年前透過友人牽線結識何莎，以投資話術推銷基金，並依此詐財；朱女長期穿梭政商名流圈，除了何莎以外，多年下來共有40餘人受害，詐騙金額約新台幣3.7億元。朱女日前落網後已遭羈押禁見，今北檢依詐欺罪、偽造文書罪起訴朱女及共犯等3人，並建請從重量刑，預計朱女今將移審台北地院。