捷運開車門！司機突伸手「謎樣比劃」　原因長知識：發車前必做

記者曾筠淇／綜合報導

常搭捷運的人或許會注意到，每當車門打開，司機員都會下車並探頭查看，不過，司機員為什麼還要伸手對空氣比劃？對此，台北捷運也公布原因，其實這個動作是為了守護旅客安全。

粉專「台北捷運 Metro Taipei」稍早貼文分享捷運冷知識，發問「圖中司機員在做什麼？」從畫面可見，司機員伸出右手，貌似對著空氣比劃些什麼，讓人看了一頭霧水。

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對此，北捷解釋司機員其實是在執行「指差確認」的工作，當列車準備發車時，司機員都會隔空比劃，藉由手勢動作引導視線，確認每一扇車門、月台門都有順利關上，並且從監視器的畫面再次確認，這小小的動作其實是為了守護旅客安全。

事實上，除了捷運，高鐵、公車也會進行「指差確認」，此動作源於日本，除了手指要指著物件，也要口誦確認，以減少人為失誤所導致的意外。另根據《鐵路行車人員技能體格檢查規則》，不論是新任或現職的司機員和機車助理，機務人員技能檢定項目都包含「指認呼喚應答」。

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