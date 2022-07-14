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抱怨生魚片丼飯「蝦腸」沒清！網曝真相狠酸：外行裝內行

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▲原PO抱怨生蝦的腸線沒有清乾淨。（圖／翻攝臉書「靠北餐廳2.0」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

不少民眾愛吃日本料理，尤其丼飯類更是受到饕客喜愛，不過因為丼飯上的食材很多都是海鮮生食，若沒處理乾淨會大大影響口感。一名網友就抱怨批評，某餐廳的鮭魚親子丼份量少，甚至生蝦的腸線一大條沒挑掉，掀起網友熱議，沒想到風向卻大變，網友開酸「蝦膏蝦腸傻傻分不清」、「外行裝內行！」

一名網友在臉書「靠北餐廳2.0」發文，抨擊台北某日式料理餐廳的鮭魚親子丼份量相當少，「這碗鮭魚親子丼送上來我還以為點到兒童餐，只比茶杯跟味噌湯大一點，一碗還賣560元。」不只如此，原PO更生氣表示，「另一碗生魚片丼飯，蝦子的腸腺一大條也沒挑掉，這是我第一次吃生蝦看到有腸腺」，激動表示「完全不會再來吃了！」

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從照片中可見，鮭魚親子丼上方滿滿切塊的鮭魚和鮭魚卵，正中間還有一顆生蛋。此外，生魚片丼飯上有數種生魚片、鮭魚卵、還有一隻很大的葡萄蝦，旁邊還放上讓客人解膩的薑片。

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▲原PO抱怨鮭魚親子丼的份量太少。（圖／翻攝臉書「靠北餐廳2.0」）

貼文一出吸引大量回應，不少網友開酸打臉，「蛤 蝦膏當蝦腸」、「吃米不知米價」、「原來那個是蝦腸？！真的是大開眼界了！」、「葡萄蝦的蝦膏看成蝦腸線，佩服！好險我懂吃」、「那個是葡萄蝦的蝦膏」、「我覺得鮭魚卵的份量也是足夠了！比較現在食材也是很貴。580可以了啦！」、「跟不懂的人說，會生病」、「那是葡萄蝦的蝦膏」、「那是葡萄蝦的蝦膏！了解！」、「蝦腸蝦膏傻傻分不清楚」、「蝦膏與腸線差別就在！懂與不懂」、「這麼痛苦不會去旁邊吃滷肉飯哦」、「葡萄蝦的線腸是細的，粗的是蝦膏」、「外行裝內行XD」。

不過也有網友支持原PO，「真的，我去時也感到錯愕」、「這我真的吃不起」、「這樣的顏色⋯真的不行」、「平常是帶放大鏡出門用餐心情很好一點」、「這蝦子腦子都瘀血了，我覺得不行」、「這碗也太小」、「好坑」、「價格都吃到租金裡去了」、「看起來就是沒處理腸，膏跟腸都有，鮮度不佳，膏中有腸，腸中有膏」、「整碗都不新鮮」。

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