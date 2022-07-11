72年前助買消防車！草屯郵局捐2張「首期愛國獎券」　珍藏照曝光

▲草屯郵局響應草屯消防隊募款、購買並捐贈史上首期愛國獎券。（圖／梁志忠收藏，記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣彩券的威力彩和大樂透每周開獎2次，每當獎金持續累積時更會引發全民簽注「瘋」潮，希望實現一夜致富的夢想；不過台彩鼻祖的愛國獎券於72年前發行第一期時，草屯郵局認購2張，竟是為了捐給草屯消防隊，以求中獎後能作為添購消防車的基金，也堪稱名符其實的公益彩券。

南投縣文資協學會理事長梁志忠今天接受《東森新媒體ETtoday》記者採訪，秀出珍藏的2張愛國獎券；他指出，愛國獎券已在1987年終止發行，台灣省政府是於1950年4月11日發行第一期，以解決財政困窘的難題，而當時一張就要價15元，比做一天粗工的薪水還高，最高獎金更高達20萬元，足可在台北市黃金地段購屋置產。

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而當時台灣經濟百廢待舉，草屯消防隊為了添購新消防車，還得向各界發起募款，同屬公家單位的草屯郵局感同身受，特地以公費購買2張第一期愛國彩券，並捐贈給消防隊，希望能中大獎、用高額獎金採購消防車。

▲消防單位於1950年代必須對外募款才有添購消防車的經費。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

儘管事與願違，但梁志忠說，目前消防單位固定由政府機關編列預算、採購或汰換各式消防車等設備機具，貧窮的年代卻是要辛苦募款才有更充裕資源為民服務，令人無法想像，也正因這2張獎券「槓龜」才能留到今天、由他細心珍藏，並留下這段感人的故事。