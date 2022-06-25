犯法移工「極樂台灣」回應了！　爽開賓士擁孕妻：謝謝台灣



記者葉國吏／綜合報導

一名印尼籍網紅移工Faisal Soh（中文名蘇世榮），被爆犯下仲介賣淫等罪，經過審判後仍繼續在台灣過著奢華生活。對此他在臉書發文回應「我和我的妻子都很好。」、「謝謝台灣。」

▲蘇世榮曾在台犯罪。（圖／翻攝自Facebook／Faisal Soh ，下同）

判決書指出，蘇世榮在台涉及圖利容留性交罪，他在案件審理期間坦承，每月領約6萬元月薪，扣除房租2萬7000元及租車3000元，每月實際領到報酬為3萬3000元。經法官審理，發現以蘇世榮供稱的每月所得3萬3000元，累計2年半共得99萬元，宣告沒收犯罪所得，並在民國109年判其4個月有期徒刑，得易科罰金。另外，蘇世榮更早之前還曾違反銀行法，遭判刑1年6個月。

不過蘇世榮遭判刑之後，仍在台灣過著吃香喝辣的日子，從臉書可以看到，他經常曬出和孕妻一起出遊的照片，看起來感情相當甜蜜，不僅輕輕撫摸妻子的孕肚，還會餵食對方，2人時常曬恩愛。除了感情生活之外，也能發現他平時用的物品也相當高級，常常曬出開賓士、騎重機的照片。

▲Faisal Soh發文回應過去黑歷史。（圖／翻攝臉書）

對此Faisal Soh前日（23日）在臉書發文「我和我的妻子都很好。」他表示所有的事情都已經在經過審判後結束、也已經服刑結束。Faisal Soh表示，台灣所經歷的事情讓他成長、間接教會他很多事情，強調「我從來沒有掩蓋過我的壞事。這就是我。」最後也謝謝台灣，也謝謝所有支持他的粉絲。