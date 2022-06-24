赴美進修名醫家人違反防疫規定好慘！　法官認證重罰170萬有理

▲台北高等行政法院認定醫師母親和妻子違反居隔規定，基隆市政府重罰有理。（圖／CTWANT提供）



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知名大醫院的醫師在美國培訓，他的母親和太太帶著2名幼女從美國返台，不料母親和妻子違反居家檢疫規定，帶孩子搭計程車離開基隆住家，慘遭重罰170萬元，2人提告抗罰，台北高等行政法院認為基隆市政府裁罰未逾比例原則，駁回訴訟，還可上訴。

2020年3月19日，赴美進修醫師的簡姓母親和劉姓妻子帶2個女童共4人，從美國紐約入境台灣，衛福部疾管署通知4人居家檢疫14天到同年4月3日解除，簡、劉2人待在基隆市住家居家檢疫，不料未滿居隔期間，簡女等人就離開基隆的家，簡女跑到兒子的醫院看病，劉女帶2名女童到醫院宿舍，基隆市政府發現後，依違反《傳染病防治法》等規定，裁罰簡、劉各100萬元、70萬元。

簡女及劉女不服提起訴願，經衛福部駁回，於是提起行政訴訟，兩人辯稱當時高齡、肥胖的簡女有發燒、呼吸困難症狀，疑似染疫，基隆市政府強制她和孩子同住，可能造成全家群聚感染，因此離家就醫屬於緊急避難，基隆市府裁罰太重，違反比例原則，請求撤銷裁罰。

台北高等行政法院認為，簡女擅自到醫院看診、劉女帶孩子搬到醫院宿舍，都屬於跨區高風險移動，可能造成疫情擴散，基隆市政府裁量適當，未違反比例原則，駁回訴訟。

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