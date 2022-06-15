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居檢3＋4今上路！QA一次看　入境領2劑快篩「3類人自主防疫禁外出」

▲▼因應武漢肺炎疫情升高，桃園機場全面加強邊境管制，機場湧現大批返國人潮，防疫計程車大排長龍，有旅客甚至穿著全身防護衣,防疫,口罩,出入境,交通,旅客,防護衣,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,新冠肺炎 。（圖／記者李毓康攝）

▲今日起，入境居家檢疫天數改為3+4 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／整理報導

國內鬆綁邊境管制，今（15日）起，入境檢疫天數正式改為3+4，所有旅客只要完成3天居家檢疫，就可進入4天自主防疫；此外，機組員打滿3劑疫苗免隔離、以篩代檢的新政策也同步上路。邊境政策放寬，新規限制有哪些？民眾憂心新變種BA.4、BA.5將入侵台灣恐再掀另一波疫情？《東森新媒體ETtoday》整理最新居檢措施及專家說法，一解民眾疑惑。

▲▼6/15零時起居家檢疫天數放寬3+4。（圖／指揮中心提供）

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Q1：3+4何時開始實施？誰適用？

A1：以表定航班抵台時間計算，今日零時起實施，指揮中心表示，無論是國籍人士、持居留證或其他商務簽證者，「只要能進來都適用」。但旅客需持有表定航班時間前2日內COVID-19核酸檢驗報告。

指揮中心強調，現在沒有觀光旅遊，入境用什麼理由，指揮中心很難管，但只要從國外合法進來，就要符合3+4規定。

不過指揮中心也表示，入境人數總量仍有管制，初期以「每週2.5萬人次」為原則。

Q2：檢疫處所有變動嗎？叫不到防疫計程車怎麼辦？

A2：檢疫處所維持1人1戶或入住防疫旅館，以在「同一檢疫地點」完成3+4為原則。指揮中心也宣布，除了防疫計程車外，開放民眾親友或機關團體車輛接送至檢疫處所，但需參照防疫規範，落實各項措施。

Q3：自主防疫期間有什麼要注意？

A3：非必要不可外出，如果有工作或採買生活用品需求，需有2日內家用快篩陰性結果才可外出，在外請全程戴口罩及保持社交距離；此外，應避免出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸，非急迫性需求之醫療或檢查也應延後。

Q4：自主防疫期間可以出門上班或上課嗎？

A4：商務履約得上班、參訪、演講、開會，但上班期間，仍應全程戴口罩及保持社交距離；商務履約得於餐廳之獨立空間內獨自或與特定對象共餐，但應有隔板或維持社交距離，用餐完畢後應立即戴口罩 。

不過指揮中心表示，考量移工、漁工及學生群聚感染風險較高，不開放自主防疫期間到校上課、工作，非必要亦不得外出。

Q5：3+4期間何時需要快篩？入境時會發試劑給我嗎？

A5：第0天（入境日）PCR後開始居家檢疫，前3天出現症狀時快篩；後4天自主防疫期間，若有出門必要，也需有2日內快篩檢測陰性結果才能出門。入境時，國際港埠會提供2歲以上旅客，每人2劑家用快篩試劑，以供前述狀況使用。

Q6：入境檢疫天數縮短為3+4，恐釀新一波疫情？

A6：前台大感染科醫師林氏璧指出，近來很多人擔心Omicron的「表妹們」，並透露11日新光醫院副院長洪子仁與自己討論，擔不擔心邊境改為3+4，新的變種病毒會進來。他分享一張圖表解釋，南非BA.4、BA.5這波疫情已結束，圖表右上角為新冠住院人數、左下角加護病房住院人數，以及右下角死亡人數的波動都很有限。

林氏璧認為，雖然有這些Omicron的表妹，但可看到各國開放的腳步都沒有停下來，因此他個人不會過度擔心，因為它們已經出現一陣子，但並沒有明顯坐大，增加速度也有限，「或是說， 沒有像BA1，BA2一樣快速的席捲世界造成嚴重影響。美國的BA.2.12.1也是一樣。」

「真的敵人，下一株最重要的變種病毒可能還沒出現。」林氏璧預測，不過可能也差不多要出現了，因為2年多來，大概半年左右就會出現一株。但他也強調，大家要戒慎而不恐懼。

指揮官陳時中先前則認為，開放後多少帶來疫情擴大，國內專家表示由於國內疫情目前較國際嚴重，放鬆管制實際上「影響不大」，但若BA.4、BA.5帶來疫情升溫，3個月後可能重現每日8萬、9萬例確診的情形。

▲▼BA.4、BA.5說明。（圖／指揮中心提供）

Q7：已有BA.4、BA.5案例入境，檢疫措施是否會調整？

A7：副指揮官陳宗彥表示，入境居檢措施雖放寬，但仍有2大關卡進行把關，一為登機前檢附48小時PCR檢驗證明，二為入境後先做深喉唾液PCR採檢。

不過醫療應變組副組長羅一鈞坦言，「病毒遲早會進入社區」，但國內目前還是BA.2流行態勢，針對BA.1、BA.2群體免疫保護效果應會有至少3～4個月，才有機會出現下一波疫情，甚至更久。

羅一鈞強調，BA.4、BA.5與目前流行株並無巨大變異，國人交叉保護力在接種第二、三劑抗體保護力都在的狀況下，不會快速轉換為主流病毒株，預估此波疫情不會像當時Delta轉換為Omicron一樣，在數周內演變出大規模社區疫情。呼籲國人口罩戴好，才能減少傳播給家人的機率。

Q8：我是機組人員，3+4檢疫政策有變嗎？

A8：指揮中心同步宣布，今日起，長程機組員返台入境檢疫天數自3+4「改為0+7」，打滿3劑疫苗，入境後可免隔離，7天自主健康管理期間，每2天快篩或PCR一次；但未打滿3劑者，仍須採3+4政策。

▲▼6/15零時起國籍航空機組員返台後檢疫措施。（圖／指揮中心提供）

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