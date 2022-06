▲強尼戴普勝訴,律師卡蜜兒在判決出爐後首次接受媒體專訪 。(圖/達志影像/美聯社)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國男星強尼戴普(Johnny Depp)今(9日)59歲生日,上周在法庭上成功勝訴告贏前妻安柏赫德的他,傳出考慮放棄1035萬美元(約3億台幣)的賠償金」,只要安柏赫德放棄上訴,就讓她免於破產困境。

綜合外電報導,強尼戴普感謝陪審團讓他重新拿回人生,目前他人在英國從事表演工作。他的2位律師卡蜜兒(Camille Vasquez)與班楚(Ben Chew),在庭審期間成為媒體寵兒,8日一同接受他們第一次的媒體訪問,2人表示對於強哥來說,「錢從來不是重點」。

安柏的律師伊蘭妮布萊德霍夫(Elaine Bredehoft)在判決結果出爐後,暗示陪審團判決不公,是「疑似受到輿論影響」所做出的判決結果,指控強尼戴普的律師團隊「妖魔化」安柏,更指庭審對外直播是讓整個庭審變得像動物園。她直言安柏想要上訴,但上訴前提得先付出1035萬美元,「她絕對付不出來」。

▲安珀赫德對判決結果表達無比失望。(圖/達志影像)

強尼戴普終於擺脫過去6年來「家暴男」的標籤,他的律師們也在訪問中被問及為何陪審團不相信安柏的說詞時回答,因為強尼戴普願意坦承並面對自己的酒精和用藥問題,反觀安柏則是對任何事都不願意負起責任。

