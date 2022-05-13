史上第二張黑洞影像曝光　專家估10年內可看更清楚結構與輪廓

▲中研院昨公布人類史上第二次黑洞影像，專家預估5到10年，將可看到更清楚的黑洞結構與輪廓。（圖／中研院提供）

記者許敏溶／台北報導

中央研究院參與跨國合作的「事件視界望遠鏡計畫（EHT）」，昨晚發布人類史上看到的第二個黑洞影像，前國立自然科學博物館館長孫維新今（13日）表示，民眾看到類似甜甜圈影像，其實是周邊物質摩擦生熱襯托出的黑洞「輪廓」，比起2019年首張黑洞照片，這次成像更困難，有這樣結果令人感動與佩服，依照這樣科學進展，預估5到10年左右，就可看到更清楚的黑洞結構與輪廓。

繼2019年發布人類史上首張黑洞照片後，中央研究院參與跨國合作的「事件視界望遠鏡計畫（EHT）」，昨晚發布人類史上看到的第二個黑洞照片，解析出人馬座A星影像，為銀河系的最大黑洞，寫下天文學上另一重大里程碑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中研院參與跨國研究團隊，昨公布人類史上第二次黑洞影像。（圖／中研院提供）

中研院也指出，銀河系中心是一個充滿神秘色彩的區域，過去十多年來，科學家已經觀測到裡面有一個看不見的超大質量緻密天體，名為人馬座A星，2020年諾貝爾物理學獎得主長期追蹤研究銀河系中心恆星軌道運動，間接證實人馬座A星就是一個超大質量黑洞而獲獎，而昨晚公布這張照片，成為揭開銀河系中心存在黑洞的「第一個直接觀測證據」。

人在國外的天文學家孫維新表示，2019年發布人類史上首張黑洞照片，對象為M87，雖然距離地球較遠，但因為質量大，周邊雲系環繞較慢，而昨晚公布的人馬座A星，雖然距離地球比較近，但由於質量比較小，周邊雲系反而環繞速度更快，在觀測與成像上更困難，才被形容為「像在拍一隻追著自己尾巴跑小狗」，雖然最終兩者畫面差不多，但已經讓人相當佩服與感動。

孫維新也進一步說明，黑洞本身是看不見，連光也無法離開，民眾看到類似甜甜圈的影像，其實是周邊物質摩擦生熱襯托出的黑洞「輪廓」，目前這兩張照片，也是人類史上的「唯二」，而近年EHT國際合作計畫，以類似地球直徑的巨大望遠鏡用高解析度觀察再將影像疊合，因此他預估，依照目前科學進展，在未來5到10年，就可看到更清楚的黑洞結構與輪廓。