渣男最愛「有這6特徵」女生！命理專家：臉色差容易變目標

▲你也是常容易遇到渣男的體質嗎？（示意圖／網友茉莉提供）

文／簡少年

算了這麼多命，我對於吸渣體質有一些特別的發現，其實會吸引渣男的人有幾種共同的特徵，這邊來跟大家分享。新創科技圈的國師，也是專業命理看相風水師簡少年出版《簡少年現代生活算命書》書中提到，學看面相的時候，一進門師父教我們說，第一眼其實不是看面相，而是先看這個人的氣質，因為一個人的氣質，大概會知道他是出生在什麼樣的背景、生活在什麼樣的地方，然後周遭的環境大概是什麼樣子，所以從整體的氣質、他的談吐和狀態，就可以大概知道他會遇到什麼樣的問題。

吸渣特質共同點—從神態看

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之前有一次在做YouTube節目「不負責任面相學」的時候，錄過一集渣男主題，邀請一個很常遇到渣男的女生，來一起猜現場的其他女生是不是會遇到渣男。看了很多人後，我得到了一個認知，就是「氣質」真的是非常有關係。因為在當天有一個女生看起來很艷麗，裝扮是屬於比較龐克風格的，看起來也有一點點慵懶，這樣的氣質，就是典型的吸渣體，她也承認自己遇到的渣男非常多，而且渣度很高。

後來另外一個女生，看起來非常清新、乾淨，整個人像在發光一樣，就是那種你好像很難跟她開玩笑、很難跟她曖昧不清，乾淨天真的人，這樣的人，渣男是很難靠近的，而她也的確是完全沒有遇過渣男。後來跟旁邊的來賓討論，才知道原來渣男也是想要找好玩的人，所以如果你今天看起來一點都不好玩，一看就很認真，其實就會發現渣男不太靠近你，原因是渣男也是有「機會成本」觀念的。

吸渣特質共同點—從妝容看

而除了氣質之外，「妝容」也有很大的關係。之前我到一個新創公司分享，遇到一些女生來問我，「他們總是遇渣男怎麼辦？」我一看這女生頭髮五顏六色、眼妝五顏六色，連打扮也是五顏六色，我就說：「你的裝扮很難讓大家覺得你是想進入穩定關係的樣子，看起來還想玩一陣子，所以吸引到的都是想玩的人，自然就容易是渣男。」

因此建議她們把整個妝容改掉，例如，頭髮不要染很多顏色，整個臉上的妝容也要保持簡單，讓自己看起來很乾淨、很單純的樣子，後來他照著我說的話去做，很快就遇到真愛，然後就脫單了。所以她原本以為妝容好看，就能脫單，但沒有想過自己的妝容其實是容易被誤會的狀態，因此就會遇到很多的渣男。

▲渣男最愛眼睛圓、鼻子窄的女生，看起來天真能激起他們的保護慾。（示意圖／記者李佳蓉攝）

小三臉共同點—眼睛大、鼻子小、下巴尖

那我們回到面相來看，什麼樣的女生容易遇到渣男？第一個是眼睛圓的女生，因為眼睛圓代表的是天真，然後如果你的鼻子是又高又窄，這時候也很容易遇到渣男，原因是「眼睛圓」、「鼻子很窄」的女生，看起來比較天真，又具有讓男生保護的慾望，面相學來看就是她的肝膽、腸胃都不好，氣會比較弱，所以渣男就會想要靠近這樣子的女生，感覺好欺負，如果再結合「下巴尖窄」，那這個人就是我們典型講的容易變成小三的一個面相，常常莫名其妙成為別人的小三。

所以如果你希望改善自己的愛情問題，第一個就是不要讓自己的眼睛圓，然後不要看起來太大，再來就是讓自己的臉相對寬一點，這樣你遇到渣男的概率就會相對低一些，原因是你不會具有前面那幾種要素。

容易遇到爛桃花共同點—眼眶邊泛紫色或粉紅色

再來還有一種面相，也是容易吸渣男的，如果你的「臥蠶發紫」，甚至說眼眶邊泛紫色或粉紅色，有點像熊貓眼，或者是粉紅色。你說因為我本來就是鼻過敏，所以有我也覺得很正常，那建議你在化妝的時候，盡可能把這個黑眼圈的部分遮掉，同時間盡可能的改善身體狀況，不要讓你的黑眼圈這麼深，這樣的話你就比較不容易遇到一些爛桃花的問題。

黑眼珠很小顆，不想再心碎可戴瞳孔放大片

而如果你的「黑眼珠很小顆」，這也是一種容易吸渣的一個特性。因為黑睛很小顆的人，通常膽子比較大，想法比較偏激，在愛情上的選擇也相對容易覺得自己是一個例外，所以也導致她感情路不是那麼的順利。因此我會建議她戴一個比較好的放大片，讓自己的黑睛不要看起來這麼的小，但是不要戴五顏六色的放大片，原因就如同我剛剛前面講的，如果你把自己弄得五顏六色，其實你的磁場就會比較混亂，這個時候遇到的對象也就容易比較混亂。

▲命理專家認為，膚色蒼白的人氣場很弱，加上眼神無力最容易吸引渣男。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

膚色蒼白、眼神無力，典型吸渣面相

除了氣質跟妝容外，還有一種特性，也是很容易遇到渣男的，就是「膚色很蒼白」，這樣的人氣很弱，外加眼神又很無力，總像是沒有睡醒的時候，這非常容易吸到渣男，而且不是只有吸渣男，不管好的壞的，什麼都會一起來，原因是因為你散發著一股要被保護的狀態，所以臉色很差的女生，遇到不好男生的概率特別高，就是因為你看起來是可以被欺負的，甚至是可以被玩弄的，因此氣不夠強的情況下，就容易成為渣男攻擊的目標。

之前有一個案例，一個女生說，她一直都交渣男。我建議她試試找三個覺得符合結婚條件的男生和找三個渣男，同時約會，看感受怎麼樣。

後來她回來跟我說：「老師，我發現我還是選擇渣的好了。三個符合結婚條件的正常男生，我真的愛不動，他們太無聊了，沒有辦法帶給我快樂，渣男雖然讓我覺得痛苦，可是至少我從中感覺到了愛情，這是我要去追求的一個方向。」從此之後她就不在意感情上面的困境，因為她選擇她要的，接受了渣男的副作用，在一段關係之中她更自在，也獲得了自在的幸福。

所以實際上感情的痛苦都是自己選擇的一個結果，在沉迷於甜蜜的過程中，一定也要好好想想其中的副作用，如果這個副作用你可以欣然接受，那這一切就都不是問題，如果你對於副作用很過敏，那建議你還是三思而後行吧！

本文摘自：簡少年／《簡少年現代生活算命書：讓神祕玄學輕鬆應用在日常生活之中》一書／時報出版