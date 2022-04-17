駕駛三線道中央放人下車！開門撞倒跆拳女將　她怒喊：要殺乘客？

▲謝懷瑩騎車前往練習，卻遭到三寶擊落。（圖／翻攝臉書／謝懷瑩）



記者柯振中／綜合報導

全大運跆拳道女將謝懷瑩15日上午騎乘機車，準備前往師大分部練習比賽，途經行經斯福路一段，遭到突然打開的車門擊落，對方卻嗆聲「騎機車被撞活該」，讓她忍不住痛批「拜託不要害人好不好」，也不禁懷疑駕駛，三線道中央放人下車「根本是要殺乘客吧」。

謝懷瑩在臉書上分享，距離全大運已經不到2週，她15日前往師大分部練習，騎車行經羅斯福路一段時，停在路中央的車卻突然打開車門，害她瞬間被撞飛、摔倒在地。

開門的乘客發現她倒地，本想立刻關門走人，氣得她大喊「我要叫警察，你們不可以走」，車上卻有位老婦人說「你都能站起來了不需要叫警察了」，讓她相當傻眼，立刻拿手機拍下車禍現場、肇事駕駛的車牌，旁邊也有路人上前協助。

謝懷瑩出車禍後，原想安靜等警察，該名老婦人卻嗆聲「你自己要騎車的幹嘛叫警察」、「你們年輕人自己要騎車的，而且你們年輕人都騎很快，你自己要靠近我們的車」等話語，駕駛更要求「老人家你就讓一下嘛」。

謝懷瑩感到十分憤怒，質問「老人家就可以在路中間開門」，對方卻不斷跳針「老人家讓一下不行嗎」等話語，更說機車族相當討厭，「騎車被撞是你們的問題，你們自己要騎機車的」、「你們這些騎機車的討厭死了！年輕人騎車活該」等話語。

▲謝懷瑩遭83歲葉姓老婦開門擊落，還遭嗆「騎車被撞活該」。（圖／翻攝臉書／謝懷瑩）



後來有輛計程車駛來，肇事的老婦突然坐上，準備離場，嚇得謝懷瑩詢問「為什麼她可以走」，員警也立刻上前，要求不可離場，老婦卻嗆「我很忙不要浪費我時間」，儘管員警告知肇事者不能離開，仍想關上車門落跑。

後來員警拉著車門，老婦見無法離開，只能一邊碎念「你們這些騎車的自己活該，幹嘛浪費我時間」等話語，直到保險公司到場，仍舊不斷辱罵。

謝懷瑩相當委屈，當時準備停等紅燈，時速不到15公里，對方卻擺出一副完全沒錯的模樣，她受了傷以後手指瘀青、右腳腳踝、膝蓋擦挫傷，做出踢腿的動作就會痛，醫師告知至少一個月才能復原，勢必影響比賽，對方卻能正常生活，因此決定提告、求償。

謝懷瑩後來了解，駕駛者疑似是老婦的兒子，但在三線道的路中央放人下車「根本是要殺乘客吧」，忍不住懷疑駕駛會不會已經忍了老婦很久，「但即使是這樣，拜託不要害人好不好！」

警方調查，65歲吳姓駕駛開著進口轎車，行經羅斯福路一段北往南的方向，突然停在第三快車道，後方83歲的葉姓母親開門下車，原因竟是想要下車購物，轎車突然開啟車門，事故責任較大，後續由交通大隊進一步釐清。

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