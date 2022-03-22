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台中女疑遭性侵墜樓亡！PO照「可可愛愛沒人愛」最後貼文親友崩潰

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名24歲賴姓男子性侵26歲張姓女子，事後張女墜樓身亡。張女的親友將矛頭對準賴男，動私刑並拍攝影片PO網，警方連夜偵辦將梁姓男子等9人追緝送辦。據悉，張女從小獨立生活，經常在臉書、IG等社群平台分享自己的好身材、刺青，最後一次更新大頭照寫下「可可愛愛沒人愛」，讓不少親友關心留言。

26歲的張女曾發文表示，她從小就獨立生活，但長期堅強也會想要有人疼，無奈在感情這條路上總是遇到無法走下去的另一半，去年4月後時常PO出難過的負面文，感嘆身邊的人無法諒解，她也難以忘記上一段感情。

▼張女疑遭性侵後情緒崩潰，墜樓而亡。（圖／翻攝當事人IG、臉書）

▲▼台中女疑遭性侵墜樓亡！最後貼文「可可愛愛沒人愛」　親友全崩潰。（圖／翻攝當事人IG、臉書）

張女的IG、臉書各有6000多人追蹤，她也時常分享自己的身材、刺青及抖音影片，豔麗的外表配上可愛的個性，讓不少粉絲留言大讚。張女20日墜樓前，也曾在IG發文說「希望大家記得我的好，我愛你們」，直到事件曝光後，親友才察覺不對勁，紛紛留言感嘆「一路好走，要好好當天使」、「傻妹妹…一路好走」、「姐一路好走，不再受苦受難了rip」、「願妳一路好走！做個小天使」、「一路好走，記得回來看看我喲」。

據了解，賴男日前疑於台中市西屯區某汽車旅館內性侵張女，事發後張女情緒不穩，曾於19日服用藥物，經友人發現前往搶救挽回一命，但張女仍持續心情低落，且不斷透露欲輕生，20日友人也至張女南屯區租屋處陪伴，未料友人離開後，張女仍不幸於同日晚間6時許墜樓身亡。

▲▼台中女疑遭性侵墜樓亡！最後貼文「可可愛愛沒人愛」　親友全崩潰。（圖／翻攝當事人IG、臉書）

▲張女親友得知死訊後，紛紛到貼文下留言。（圖／翻攝當事人IG、臉書）

因此，張女的梁姓男友以及李姓友人等9人為了幫張女出氣，私刑逼賴男跪在人行道上，對著正在錄影的手機說出姓名、電話、地址及性侵張女導致對方輕生的情形，還要求賴男到死者靈堂道歉，並向警方自首。

警方22日凌晨5時接獲賴男報案，立刻成立專案小組，將梁姓主嫌等9人追緝到案，依法嚴辦。此外，張女死因是否跟賴男有關，仍待進一步調查釐清。

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