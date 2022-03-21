女兒男友要來過夜！父拿「1把長刀」待客：準備好了

▲一名父親網友開玩笑表示，已經準備好刀子等女兒的男友前來家裡作客。（圖／翻攝自nachikunaka Twitter）

圖文／CTWANT

都說女兒是父親前世的情人，似乎一點也不假，許多爸爸們在看到掌上明珠交男朋友後，似乎總會對對方帶有些微敵意；一名日本網友日前就在推特上PO出一張自己備好長刀，等著女兒男友前來的照片，笑翻許多網友。

一名日本爸爸網友近日在推特上發文寫道，「女兒的男友今天要來家裡過夜。」接著PO出一張照片，只見畫面中，疑似這名爸爸的手正握著一把銀晃晃的日本長刀，似乎打算好好招待將來家中作客的女兒男友。

但其實，這把日本長刀是一把模造刀，雖然外觀看起來與真刀極其相似，但實際上是由鋅、錫、鋁等合金所製成的刀具，因此並不具有殺傷力；該名父親網友隨後也在照片下方留言處解釋，「這其實只是一個玩具，我對女兒的男朋友很滿意，只是因為我是爸爸才會這樣開玩笑，請放心，我和對方相處得很融洽。」

該名網友表示，照片其實是在準備火鍋時所拍，自己等等要和女兒及女兒男友一起用餐，而對方也相當有禮貌，前來家裡時，因為知道自己喜歡露營，還特意準備了露營用的耐熱手套，以及小蛋糕當伴手禮，讓他相當開心。

照片曝光後，許多有女兒的父親網友也紛紛有感，搞笑分享自己對待女兒男友的方式；當中甚至還有人故意說要和對方一起做甜點，隨後卻拿出香蕉和切香蕉器嚇唬女兒男友，笑翻不少人。

▲有網友拿出香蕉和切香蕉器嚇唬女兒的男友。（圖／翻攝自HarudonS Twitter）

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