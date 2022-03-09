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「機組員返家檢疫」被喊卡！民航局長曝苦衷：新規上路時間有點趕

▲▼華航空姐、空少。（圖／華航）

▲機組員一人一戶檢疫新規上路。（圖非當事人／華航提供）

記者李宜秦／台北報導

指揮中心放寬檢疫規定，已接種第三劑滿14天的機組員，檢疫規範長班從5+9改為5+5，一人一戶，若符合規定也可返家檢疫。機師工會指出，有機組員被要求不得返家檢疫，機師工會證實，國籍航空礙於管理問題，要求機組員暫停返家。民航局解釋，因為航空公司還需要時間調整作法。

機師工會表示，國籍航空礙於管理不便，宣布暫停機組員返家居家檢疫，引發機師不滿，工會指出，長榮航空一開始就告知機組員禁止返家，華航則是昨日臨時喊卡，公告暫停返家檢疫。

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對此，華航強調，遵照中央流行疫情指揮中心規定辦理機組員檢疫防疫措施，如無法符合一人一戶檢疫條件者，則安排入住防疫旅館。

華航表示，新制執行須搭配完善配套措施，本公司依照民航局要求，在機組員同意下執行住所確認等實施要件，機組員可依個人意願選擇一人一戶或防疫旅館。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心要求機組員返家檢疫須符合一人一戶標準。（圖／指揮中心提供）

民航局長林國顯表示，由於航空公司需先確認機組員檢疫處是否符合一人一戶標準，如單獨出入口、不得與其他人共用等，航空公司在五天的檢疫期間還要負責查核工作，而指揮中心公布新規上路時間點較為倉促，航空公司還需要時間修改作業原則，等到確認落實計畫才能實施新規。

林國顯表示，航空公司必須確定能夠執行，才會往下推動，出現禁止返家檢疫的狀況可能是還需時間確認檢疫條件是否符合規定，每次檢疫的機組員又是數十人到上百人不等，等到完成後航空公司會提出執行計畫，包括如何確認一人一戶、查核方式、電話關懷做法，民航局再按照計劃查驗有無照做。

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