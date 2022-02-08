差37歲「奶孫戀」！2人屢遭攻擊　62歲的她曬20年前雙人照反擊

▲62歲女網友常分享她與25歲老公的生活。（圖／翻攝自TikTok／@oliver6060）

實習記者林郁婷／綜合報導

雖說身高不是距離，年齡不是問題，但有時2人年齡差距太大的戀人，也會引來外人側目。近日美國就有一對「奶孫戀」引發話題，一名62歲女網友將和25歲的老公一起過生日，消息一出引來網友抨擊，認為他們是為了蹭流量假裝在一起。

根據《鏡報》報導，62歲的雪麗爾（Cheryl）和25歲的老公古蘭經（Quran），是一對相差37歲的戀人，2人時常在社交平台上放閃，儘管不斷遭到外界的指責和懷疑，仍不受影響堅持做自己。近日雪麗爾上傳一段影片，內容是兩人頭靠頭站在公園，一起甜蜜看向鏡頭的合照，附上一段文字，「我的老公和我即將變成25歲和62歲」，接著又放兩人20年前的照片。她在貼文中提到，他們過得很好，並且沒有要求大家的認同。

網友看完後反應兩極，有些人大方給予祝福，「祝福妳，希望妳可以一直都有勇氣活出最真實的自己」、「伙計們，這不是你們的關係。你們沒有權利去評判他們，也無權發表刻薄的評論」、「如果他們高興，別管他們！」。

但也有人不這麼認為，「這是不對的」、「這感覺不合法」、「你們都應該分手」、「他們不可能真的在一起，應該只是為了流量」、「他想拿到遺產？」