「關心您尿尿的地方」彰化大頭看板台詞超爆笑　成熱門走春景點

▲YouTuber「RJ廉傑克曼」在故鄉田尾公路花園設置超大的廣告看板。（圖／翻攝自YouTube）

網搜小處／趙蔡州報導

許多店家及政治人物為了宣傳、增加曝光度，會在一些馬路旁設置廣告看板。YouTuber「RJ廉傑克曼」張廉傑選在家鄉彰化田尾，用自己的大頭照掛上一個超級大的看板，除了宣傳自己的YouTube頻道外，也透過廣告台詞「在地A田尾囝仔關心您尿尿的地方」，告訴大家附近唯一公廁的位置，引發網友熱議。

RJ廉傑克曼日前在YouTube頻道上傳影片，表示過去2年都有拍復古照的特殊企劃，只是近年大家開始流行復古，讓他覺得單純拍復古照很沒意思，所以今年決定做大一點，在家鄉彰化田尾公路花園的圓環，租下一個超大型的廣告看板，並掛上自己復古風格的大頭貼。

▲廣告看板引發網友熱烈討論，有網友笑說「全台灣第一個最多人拍照打卡的流動廁所」。（圖／翻攝自YouTube）

影片中可以看見，RJ廉傑克曼除了在看板上放上復古風格的大頭貼、宣傳自己的YouTube頻道外，由於看板位在附近唯一公廁的位置上方，他還特別打上「在地A田尾囝仔關心您尿尿的地方」，並在影片中現身笑說「（大家）過年期間有機會來田尾的話，走過路過千萬不要錯過這個上廁所的地方」。

其他網友看了影片後紛紛笑說「田尾之光，打卡了啦」、「直接變成打卡聖地了」、「這恥度直接爆掉唉」、「剛好明後天要去買花，就順便去那邊上一下廁所好了」、「真的是一年比一年狂耶」、「水啦，巨大看板終於不再是政治人物的專利了」、「全台灣第一個最多人拍照打卡的流動廁所」。

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