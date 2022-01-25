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IMF預測2022全球「經濟增長率4.4%」　美中復甦預期減弱

▲▼華爾街銅牛（Charging Bull）。（圖／路透）

▲國際貨幣基金組織下修2022年的經濟成長率至4.4%。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

國際貨幣基金組織（International Monetary Fund）25日公布了《世界經濟展望》（ World Economic Outlook report ）報告，將全球2022年的經濟成長率，下調至4.4%，比起上次的預測，大幅下修了0.5%，主要的原因在於預期美國和中國的復甦力道將會減弱。

根據美國媒體CNBC報導，由於 Covid-19 病例上升、供應鏈中斷和通膨上升阻礙經濟復甦， IMF 下調了今年的全球增長預測。

報告指出，進入 2022 年，全球經濟的狀況比之前預期的要弱，例如 omicron變異株的出現以及隨後的市場波動。

報告預計美國2022年將增長 4.0%，比之前的預測低 1.2%，因為美聯儲採取行動撤回其貨幣刺激措施，即使可能增加供應鏈中斷對經濟造成壓力。

▲▼ 新冠疫情,大陸疫情,西安疫情,西安封城。（圖／視覺中國）

▲中國清零的防疫策略，對經濟造成的干擾，也讓IMF下修成長率。（圖／視覺中國）

與此同時，中國受到Covid-19的清零策略干擾，以及房地產開發商可預期的財務壓力，預計中國今年將增長 4.8%，較之前的預估下降 0.8%。

在其他地方，新冠病毒病例仍在激增，再加上通膨上升和能源價格上漲，給全球經濟增長預期帶來壓力，尤其是在巴西、加拿大和墨西哥。

IMF 表示，高通膨持續時間將比先前預期的要長，隨著 2022 年供需失衡的消退以及主要經濟體的貨幣政策做出回應，通膨應該會在今年下半年有所緩解。

IMF 報告還將 2023 年的增長預測上調 0.2 個百分點至 3.8%，然而，報告的預測排除了新的 Covid 變種的出現，並表示任何經濟回升，都將取決於全球公平獲得疫苗和醫療保健。

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