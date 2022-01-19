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緊身褲被爸當成「豆腐皮」放冰箱　女子隔天煮火鍋一看傻眼

中國一名女子，買了緊身褲和豆腐皮放桌上。（圖／翻攝自微博）

▲大陸一名女子，買了緊身褲和豆腐皮放桌上。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

太傻眼！大陸河南安陽一名李姓女子，日前將新買的緊身褲和豆腐皮放在桌上，隔天卻在冰箱冷凍庫內找到褲子，一問才得知，其父親誤將緊身褲當成豆腐皮放進冰箱，直到要煮火鍋做菜時才發現，消息曝光掀起熱議。

透過影片可見，冰箱的冷凍庫出現一條緊身褲，一旁則是袋裝的肉捲、蔬菜、麵條等食材。李女表示，前陣子買了豆腐皮和緊身褲回來放在一起，他的父親以為都是豆腐皮，沒仔細看就連帶緊身褲一起放進冰箱冷凍，第2天準備煮火鍋，打開冰箱才發現放錯了，她笑說：「只是覺得很有趣便記錄下來」，透露緊身褲沒有損壞，不影響正常穿著。

緊身褲被冰進冰箱。（圖／翻攝自微博）

▲緊身褲被冰進冰箱。（圖／翻攝自微博）

畫面曝光後，網友統統笑翻並留言，「這玩意，隔著袋子看，確實很像啊」、「年紀大了眼花」、「確實挺像」、「這玩意像豆腐皮」、「只能說是一模一樣」，也有人認真分析好處，指出新買的緊身褲放在冰箱冷凍不容易起纖維，「如果操作可以延長穿著次數，保養妙招」。

據了解，很多衣服褲子穿久都會起毛球，可以用牙刷、T字型除毛刀、洗碗菜瓜布、木工用的細緻砂紙等，都可以用來清理毛球，但要特別小心，以免造成衣料的損傷，也不能太過頻繁進行。另外，想要防止毛球產生，要避免拉扯衣服、用手剝掉毛球，否則會造成衣料變形，還會導致衣料纖維的空隙變大，更容易產生毛球，想要預防起毛球，最重要的是減少衣物摩擦。

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