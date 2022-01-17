高雄六龜寶來「梅花樹海」美景畫面曝　秒殺！限額百位民眾體驗

▲高雄六龜寶來的梅花盛開 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

強烈冷氣團伴隨濕氣來襲，全台降溫有感，高雄六龜區寶來山區梅花隨之盛開，許多民眾趁此周末假期上山賞梅泡湯，茂林國家風景區管理處也於15日舉辦「2021-2022寶來不老溫泉季-聽梅訴說」活動，讓民眾可以在梅花樹下賞梅野餐、品嘗六龜山茶好滋味，100位名額一開放報名立即秒殺。



每年從12月下旬起到隔年1月正是賞梅的最佳時節，今年冬天冷氣團威力強大，六龜梅花提早綻放，元旦過後綻放約8成，除了竹林休閒農業區外，吳家梅園、邱家梅園、賴家古厝、三叉工坊及梅礦民宿區皆有梅花盛開，幽幽的梅花香，淡淡的粉白色，飄染整個山頭，置身梅花樹叢中，彷彿人間仙境。

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▲高雄六龜寶來的梅花盛開 。（圖／記者吳奕靖攝）



「2021-2022山城花語溫泉季」結合賞梅、溫泉等兩大元素規劃一系列精彩活動，希望透過民眾親身的參與能夠更了解高雄山城之美，「聽梅訴說」以古道探險、賞花音樂會、祈福DIY、野餐為主軸，活動當天除邀請張運正老師帶領民眾走入原林古道體驗大自然外，更匯集六龜的在地特色美食，製作成「賞梅野餐籃」高山茶葉蛋、紅茶滷雞腿等，以特色山茶入菜，讓來到六龜賞梅花的民眾能透過美食了解六龜。



交通部觀光局茂林國家風景區管理處表示，每年冬天都會有一系列週邊活動提供闔家大小前來六龜遊玩，「2021-2022山城花語溫泉季－聽梅訴說」規劃最佳賞梅路線，藉由導覽人員的深度解說，了解六龜當地生態故事及背景，希望遊客能有更深度、豐富的賞梅之旅，讓健走不再只是登山活動，而接下來還有「做一個田莊人」安排了在地農事體驗，邀請民眾一起體驗產地餐桌美食宴。

▲高雄六龜寶來的梅花盛開 。（圖／記者吳奕靖攝）