科學家發現「關鍵基因」讓重症風險降低20%　這血統比例最高

▲科學家發現，遺傳基因也可能影響新冠重症風險。（圖／取自免費圖庫Unsplash）



記者吳美依／綜合外電報導

科學家發現，一組人類基因能讓新冠重症風險降低20%，大約8成非裔血統者，以及1/3歐洲白人血統者擁有此遺傳。這篇論文被發表在科學期刊《自然─遺傳學》（Nature Genetics）。

綜合外媒報導，瑞典卡洛林斯卡研究所（Karolinska Institutet）領導跨國研究團隊，研究不同血統族群，包括2787名非裔住院患者，以及另外6項追蹤性研究的13萬多人，最後得出上述結論。

研究團隊說明，基因「rs10774671-G」決定了蛋白質OAS-1的長度，此蛋白質越長，越能夠分解新冠病毒。這項發現表明，患者病情程度不僅取決於年紀、是否罹患潛在疾病，也可能受到遺傳影響；此外，也提供了藥物研發的最新方向。

論文共同作者、加拿大麥基爾大學（McGill University）學者理查茲（Brent Richards）表示，「我們開始詳細了解遺傳風險因素，而這正是研發新冠解藥的關鍵。」卡洛林斯卡研究所的助教澤伯格（Hugo Zeberg）也指出，此論文突顯「臨床試驗涵蓋不同族裔受試者的重要性。」

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