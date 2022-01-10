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蔡英文一石二鳥收復中二　朱立倫苦果未完？他曝將上演搶奪大戰

▲▼朱立倫出席全臺祀典大天后宮。（圖／國民黨提供）

▲朱立倫出席全臺祀典大天后宮。（圖／國民黨提供）

記者黃巈禾／台北報導

台中第二選區立委補選、林昶佐罷免案，國民黨雙雙吞下敗仗，原預計國民黨主席朱立倫對外說明，卻改由文傳會主委凌濤上陣。對此，資深媒體人蔡詩萍指出，相較於朱立倫事前判斷不足、事後擔當不敢，蔡英文主帥親征，還使出一石兩鳥戰略，而朱立倫的衝擊不會到此為止，戰鬥藍會虎視眈眈，搶奪黨的領導和聲量。

蔡詩萍表示，綠營又把藍營狠狠踩在腳下，然而，台灣民主勝利這點毫無疑問，畢竟從罷免成案與否，到補選誰贏誰輸，都是一連串民主過程，不能說哪個黨贏了叫民主，哪個黨輸了就不民主，整體而言「程序民主」紮紮實實，見證台灣的「實質民主」，否認它，逃避它，都將是台灣選民的棄子。

蔡詩萍指出，林靜儀勝選、林昶佐留任、四個公投的不同意大於同意票，都證明多數選民是買單現況的，可以說是民進黨執政的勝利，也是蔡英文第二任期絕不跛腳的勝利，國民黨在台中二選區，台北萬華中正區，採取不一樣的介入態度，一方面有兩地狀況不同的考量，但另方面反映四項公投的挫敗意識。

蔡詩萍提到，戰鬥藍未必認同這挫敗感，從最後兩天，趙少康的「挑明朱立倫怯戰」，即可知這兩場挫敗，不會讓國民黨更團結，只會讓國民黨更分裂，有人說如果萬華中正區，這次罷免不是鍾小平參與其中的話，或許結果會不同，但如果不是類似鍾小平等的戰鬥藍心態，這場罷免根本不致於去發動。

蔡詩萍認為，國民黨從公投的「兩項轉四項」，到陳柏惟的罷免，到林昶佐的罷免，都陷入「不能知己」且「不能知彼」的雙重困境，「不能知己」是不知道國民黨既沒有「調和鼎鼐」的領導者，也不明白藍營內部的族群矛盾，認同矛盾，比綠營嚴重，更忽略基本盤早已經不如綠營的現實。

蔡詩萍指出，沒有一言九鼎的領導者，就必須懂得謙卑，懂得扮演溝通平台，藍營內部存在族群矛盾、認同矛盾，要懂得「取法乎中」，取得平衡，基本盤不如對手，就不可能像街頭小混混一樣，喊打喊殺，而是要學習忍耐，出手在刀口上，就這三方面而言，國民黨的困境，既是先天不足，尤其是後天失調。

蔡詩萍提到，領導者當然責無旁貸，不能推卸責任，有時候，政治領袖的格局是時勢造出來的，蔡英文第二個任期，先是公投給她舞台，再來是兩場補選罷免，提供她演出競技，她都站在第一線，扮演主帥親征的角色，而結果是，她都贏了。

蔡詩萍指出，在調兵遣將上，在戰略部署上，沒人懷疑蔡英文的領導力，當她親自決定徵召林靜儀空降台中二選區對幹顏家，不得不佩服她既看準國民黨除了「顏家牌」可打，別無它途的困窘，而一旦只能打「顏家牌」，顏家在地數十年吃香喝辣的種種過去，能不被國家機器揭露嗎？這是一石兩鳥的戰略，既讓國民黨與地方派系掛勾的黑歷史曝光，亦讓民進黨打清新牌林靜儀的正能量，再次比下國民黨，必須說，國民黨這次輸的，不只是台中二選區的補選，更是傷痕纍纍的政黨形象，再一次被無情踐踏！

蔡詩萍認為，朱立倫苦嚐接手這燙手山芋黨主席的苦果，但更糟的是，讓人看破「事前判斷不足」，「事後擔當不敢」的手腳，朱立倫的衝擊不會到此為止，戰鬥藍會虎視眈眈，進一步逼迫他，搶奪黨的領導，黨的聲量。而本土藍，知識藍，會對黨的未來失望透頂，會沉默，會在未來的選舉時，轉而把票投給其他可能的政黨，例如民眾黨。

至於國民黨有沒有希望，蔡詩萍認為，已經不重要了，重要的是，民眾黨有沒有能力能量，承接對國民黨失望的期待？民進黨會不會繼續執政，繼續壯大，然而，答案選項若對照此時此刻的國民黨，似乎也沒什麼好困惑，一個不敢對中國鴨霸說不，一個不能擺脫舊包袱，不能整合黨內分歧的國民黨，只能眼睜睜望著民進黨的車尾燈，往前奔馳，還在加速油門時，濺得你國民黨一身爛泥，而最困窘的是，國民黨內未必同意他們腳下是一攤爛泥。

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