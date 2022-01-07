義大利包機驚爆「125人篩檢陽性」！　落地印度緊急隔離

記者吳美依／編譯

義大利米蘭一架包機5日下午飛抵印度北部城市阿姆利則（Amritsar），179名旅客中，高達125人新冠篩檢結果呈陽性，將立刻接受隔離。

BBC報導，嬰兒及孩童無須篩檢，接受檢測的160人中，一共125人確診。電視畫面顯示，救護車在機場外停放成一排，等待接送感染旅客。

▲125名旅客篩檢陽性，正和官員爭論中。（圖／翻攝推特@anitachoudhary）

印度遭Omicron強襲，6日通報新增超過9萬例，與過去一周相比，成長近6倍；過去24小時累計325人病逝，但僅1起Omicron病例。

儘管研究顯示，Omicron引發的症狀似乎較輕微，但印度多邦即將迎來大選，考量到可能舉辦造勢活動，專家及醫師仍擔心求診人數激增，最終壓垮醫療體系，紛紛呼籲民眾避免大型集會，多邦也重新祭出防疫措施及暫時宵禁。

印度迄今累計超過3500萬人確診、48.2萬人病逝，去年4、5月因Delta肆虐而經歷災難性的第二波疫情，醫院人滿為患，氧氣及藥物耗盡，感染及死亡人數不斷攀升。